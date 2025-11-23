В СК выясняют обстоятельства гибели подростка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летнего подростка возле жилого дома в Индустриальном районе. Тело нашли у одного из многоквартирных домов на улице Шоссе Космонавтов.

«Следователями СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по факту смерти 13-летнего подростка», — сообщила пресс-служба ведомства в беседе с «КП-Пермь». Детали случившегося не раскрываются.

Ранее telegram-канал «ЧП Пермь» со ссылкой на очевидцев писал, что инцидент произошел рядом с подъездом жилого дома. Местные жители утверждали, что погибшему якобы было 21 год. По их словам, накануне неизвестные избили молодого человека, распылили в его сторону перцовый баллончик и забрали ценности. После комментария СК стало известно, что погибшим значится 13-летний подросток.

