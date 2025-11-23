Челябинка выдумала двойню и получила на нее маткапитал и пособия на 2,6 млн руб

Женщина сказала в ЗАГСе, что родила детей дома Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске будут судить 29-летнюю женщину, которую обвиняют в мошенничестве при получении государственных выплат. Она обманула сотрудников ЗАГСа, предоставив поддельные документы на вымышленную двойню. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

«Полицейские установили, что местная жительница предоставила в органы ЗАГСа недостоверные сведения о рождении у нее двойни вне медицинского учреждения. В дальнейшем злоумышленница предъявила подложные документы, необходимые для получения материнского капитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей, которых фактически не рожала», — рассказали в областном главке МВД.

Выплаты женщина получала в период с марта 2019 года по август 2023 года. Общая сумма составила более 2,6 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по частьи 3 статьи 159.2 УК РФ. Следователь собрал достаточную доказательную базу. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Тракторозаводский районный суд Челябинска.

