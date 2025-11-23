Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Курганской области охотники должны сдать отчеты, даже если остались без добычи

24 ноября 2025 в 01:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Охота на водоплавающую дичь в Курганской области заканчивается 30 ноября

Охота на водоплавающую дичь в Курганской области заканчивается 30 ноября

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Охота на водоплавающую и болотно-луговую дичь в Курганской области завершается 30 ноября, после чего охотники обязаны в течение 20 дней подать сведения о добыче, даже если ее не было. Об этом сообщает управлением охотничьего хозяйства Курганской области.

«В Курганской области 30 ноября заканчивается сезон охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь. Охотники обязаны в течение 20 дней после окончания сроков охоты, указанных в разрешении, предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве. Если по разрешению ничего не было добыто или охота не осуществлялась, сведения о добыче все равно необходимо предоставить, указав на отсутствие добычи. Срок подачи сведений о добыче водоплавающей и болотно-луговой дичи истекает 20 декабря», — сообщает управление охотничьего хозяйства Курганской области.

Сведения можно подать лично в Управлении или инспектору в округах, почтой на адрес 640002, Курган, ул. Володарского, 65, стр.1. Также можно сделать это через «Госуслуги» без сдачи бумажного документа. Несдача или просрочка приведет к отказу в выдаче новых разрешений на год.

Продолжение после рекламы

Ранее сообщалось об отсутствии в Курганской области платной рыбалки. Причина кроется в том, что в регионе нет подходящих искусственных водоемов. Власти рассматривают возможность организации такой услуги.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал