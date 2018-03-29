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29 марта 2018
21:13  29 марта 2018 0

В Югре обворовали проект, из-за которого округ поспорил с Тюменью

Из «Сотрудничества» утекают деньги. Их тратит контора, закрытая еще полтора года назад
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Совещание по нацполитике Холманских Магомедов Челябинск, якушев владимир, комарова наталья
Главы регионов «матрешки» ежегодно совместно определяют корректировки в главный стратегический документ — программу «Сотрудничество»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Сложности в отношениях тюменской «матрешки»
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Счетная палата ХМАО обнаружила махинации с деньгами государственной программы «Сотрудничество», в которой аккумулируются средства трех регионов — Тюменской области, Ямала, и Югры. В ходе работ по берегоукреплению и реконструкции набережной в Ханты-Мансийске управление капитального строительства округа (УКС) незаконно выплатило в пользу подрядной организации ООО «Трест «Запсибгидрострой» около 22,9 миллиона рублей. Также с объекта было похищено световое оборудование. Возбуждено уголовное дело.

Отчет Счетной палаты о работе за 2017 год был принят на заседании Думы ХМАО, в четверг, 29 марта, без публичного заслушивания. Однако «URA.RU» ознакомилось с содержанием документа. Как из него следует, УКС приняло к оплате работы, которые фактически не были выполнены подрядчиком, а также оплатило объемы, не предусмотренные проектом. Управление без ведома главного заказчика (ГКУ Тюменской области «Управление капитального строительства») согласовало изменения в документации и исказило сведения в отчетной документации.

Разное. Ханты-Мансийск., ханты-мансийск, набережная
С набережной Ханты-Мансийска, построенной за деньги программы «Сотрудничество», исчезла осветительная техника
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Помимо этого, с объекта исчезло имущество на общую сумму 451,2 тыс. рублей. По версии Счетной палаты, это произошло из-за того, что югорское УКС решило не брать под охрану объект до момента его передачи в собственность Тюменской области. «Там кто-то украл освещение. Мы передали всю информацию в полицию. Возбуждено дело. Они работают», — комментирует в разговоре с «URA.RU» председатель Счетной палаты ХМАО Владислав Маркунас.

По итогам проверки был наказан инженер отдела строительного контроля. Его лишили ежемесячной премии.

Официальный статус самого УКС сейчас также непонятен. Еще в октябре 2016 года правительство Югры подписало распоряжение о реорганизации этого ведомства. УКС должен был войти в состав «Управления автомобильных дорог», однако по ситуации на март 2018-го обе структуры продолжают существовать. Как объясняет в разговоре с агентством директор департамента строительства ХМАО Руслан Цыганенко, ликвидировать УКС не получилось из-за большого количества незавершенных объектов, находящихся на балансе учреждения. «Оба учреждения возглавил один руководитель. Пока вышли таким путем», — говорит Цыганенко.

Комарова. Пыть-Ях, цыганенко руслан
Руслан Цыганенко уверяет: с ходу закрыть проблемный УКС невозможно
Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Получить комментарии главы объединенных ведомств Константина Гребешка на момент подготовки материала не удалось. В УКС агентству сообщили, что руководитель практически не появляется на своем рабочем месте, а секретарь приемной «Управления автомобильных дорог» пояснила, что господин Гребешок занят и не может общаться с прессой. В ООО «Трест «Запсибгидрострой» на звонок «URA.RU» не ответили.

Набережная в Ханты-Мансийске ранее становилась предметом спора между ХМАО и Тюменской областью. Еще в 2015 году власти Югры рассчитывали получить из программы «Сотрудничество» 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию объекта. Однако идею раскритиковали депутаты областной Думы, посчитавшие, что ценник необоснованно завышен. В итоге, на соответствующие нужды были выделены только 158,7 млн рублей, а оставшиеся средства распределены на другие проекты на территории автономного округа.

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