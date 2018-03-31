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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Москвы
09:14  31 марта 2018 0

Успенский назвал идиотизмом и безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Фёдора

«Переиздания» мультхита россияне ждут с некоторой опаскойФото: скриншот трейлера продолжения мультсериала

Знаменитый писатель и автор героев «Простоквашино» Эдуард Успенский назвал «безумием и идиотизмом» ситуацию с отчеством сестры Дяди Федора в продолжении мультсериала. Сценаристы «Союзмультфильма» назвали девочку Верой Павловной, хотя ее отца зовут Дмитрий.

«Если вас зовут Матвей, а сестру зовут Сергеевна, на это должна быть какая-то причина. То, что отчество сестры Дяди Фёдора не будут менять, — это полный идиотизм. Если она сестра, то должно быть отчество соответственное», — цитирует слова Успенского RT.

На странности в новом мультике обратили внимание многочисленные поклонники «просквашинского» цикла. Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев признал «баг», допущенный его подчиненными, но отказался его исправлять, сообщают Nation news.

Как уже писало «URA.RU», в прежних сериях «Простоквашино» имена и фамилии родителей Дяди Федора не упоминаются. Однако в книгах их зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. Новые эпизоды «Простоквашино» создавались без участия Успенского и, как считает писатель, с нарушением его авторских прав. Их премьера состоится 3 апреля и посвящена недавно скончавшемуся Олегу Табакову, голосом которого говорил кот Матроскин. В новых сериях Матроскина озвучивал Михаил Ефремов.

Владимир Васин
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