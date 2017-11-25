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25 ноября 2017
24 ноября 2017
07:53  25 ноября 2017 0

Успенскому предложили 5 млн рублей, чтобы снять новые серии «Простоквашино»

«Союзмультфильм» не обязан выплачивать Успенскому отступные, заявили на студииФото: Wikimedia Commons

«Союзмультфильм» готов заплатить более пяти миллионов рублей автору произведений о Простоквашино Эдуарду Успенскому, чтобы использовать часть его творчества при создании новых серий. Он уже писал президенту Владимиру Путину о том, что решение о съемках было принято без его согласия.

Представители киностудии трижды встречались с писателем и его доверенными лицами. «У студии нет обязательства выкупать ничего у Успенского. Это наш жест доброй воли и огромного уважения к нему и его произведениям» — цитирует пресс-службу «Союзмультфильма» телеканал 360.

Отметим, летом 2017 года стало известно о том, что киностудия намерена снять продолжения ряда советских мультфильмов. В список помимо «Простоквашино» попали «Котенок по имени Гав» и «Попугай Кеша». Про приключения дяди Федора и его друзей выпустят 30 серий по 6 минут. Премьера состоится в конце января 2018 года. Продюсеры обещают полностью сохранить стиль оригинала.

Как писало «URA.RU», ранее представители студии заявили, что Успенский сам отказался от сотрудничества, хотя ему предлагали «щедрое вознаграждение».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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