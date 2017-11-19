Детский писатель Эдуард Успенский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Создатель многих культовых мультипликационных персонажей, среди которых Дядя Федор и кот Матроскин, Чебурашка и крокодил Гена, пожаловался на «Союзмультфильм», который лишает его прав на героев.
В частности, речь идет о том, что студия намерена выпустить продолжение «Простоквашино» без участия Успенского.
«На этот раз новому руководству очередного „Союзмультфильма“ удалось удивить даже меня. Потому что они намеревались экранизировать истории про „деревню Простоквашино Эдуарда Успенского“ без какого-либо согласия со стороны этого самого Эдуарда Успенского. И даже сделали несколько экранизаций», — говорится в письме на сайте «Эха Москвы».
По словам Успенского, договор на новые серии мультфильма с ним не заключали, а «Союзмультфильм» предложил ему отказаться от авторских прав на героев.
Представители студии, в свою очередь, заявили, что Успенский сам отказался от сотрудничества, хотя ему предлагали «щедрое вознаграждение», отмечает Life.