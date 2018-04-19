Тюменцы объединяются в поддержку исторической ценности

21:27 19 апреля 2018 0

В Тюмени — дискуссия, что делать со своеобразной достопримечательностью Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени набирает обороты борьба за сохранение лога реки Тюменки — своеобразной местной достопримечательности, которую планируется пустить под застройку. В частности, ожидается, что на этом месте вырастут университетские корпусы. Активисты-экологи намерены привлечь внимание к ситуации с этим участком земли в историческом центре Тюмени на фестивале урбанистики «Точка сборки». Он продлится почти месяц — с 19 мая по 10 июня. В логу появятся арт-объекты, которые создадут скульпторы, дизайнеры и архитекторы «лучшего города Земли».

Вот так сейчас выглядит лог реки Тюменки. Летом весь овраг покрыт густой зеленью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По информации источника «URA.RU», знакомого с вероятным будущим лога, Т-образный овраг рядом с улицами Перекопская, Фридриха Энгельса и Чехова планируется частично застроить. С одной стороны оврага должны подняться корпуса студенческих общежитий.

Защитники лога при этом предлагают не засыпать овраг для дальнейшей застройки, а сохранить исторический ландшафт, вычистить овраг и русло Тюменки от мусора, и создать на этом месте парк. Активисты ранее уже создали петицию против застройки лога, предложив оставить зеленую зону в центре Тюмени, а для постройки кампусов выбрать другое место. «Существующая часть рельефа местности может стать настоящей изюминкой городской среды, но горожан поставили перед фактом, что засыплют и застроят лог», — говорится в петиции. Она собрала чуть более 1400 голосов.

Как пояснила «URA.RU» организатор и руководитель тюменского экодвижения «Зеленый хоровод» Юлия Кондинкина, в овраге предполагается вырубить около 5 Га зеленых насаждений.

В реке Тюменке, по преданиям, когда-то даже водилась рыба Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Там котловина, и в 1954 году на этом месте даже предлагалось создать дендропарк. А сейчас территория жутко захламлена. Я там была, мне удалось поговорить с гражданами, которые там живут вокруг — они рассказали, как сносили дома, когда делали развязку возле железнодорожного вокзала, как приезжал экскаватор и все счищал в лог, все старые дома. Там действительно очень грязно, «Камазов» двадцать, наверное, свалено этого мусора.

Такое ощущение, что специально создана эта помойка, чтобы потом ее застроить: «посмотрите, у нас есть проект общежития, и мы вам его построим, и будет лучше, чем помойка в центре города», — рассказала Кондинкина. — А там уникальный ландшафт, природоохранная, водоохранная зона. Там есть археологический культурный слой, но никто не делал там раскопок».

Собеседница «URA.RU» рассказала, что в логу, в центре большого города, живут соловьи, и летом там раздаются невероятные трели птиц. Кроме того, в логу бьют ключи, а река Тюменка является федеральной и у нее существует своя водоохранная зона. «Мы уже написали все обращения, какие только возможно, и сейчас ждем», — сообщила собеседница агентства.

Лог разделен гаражами, а выше по берегам оврага тянется частный сектор Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Вдохновитель фестиваля «Точка сборки», руководитель арт-проекта «Цвет города» Дмитрий Зеленин также считает, что природный ландшафт в это месте стоит сохранить.

«Овраг должен остаться оврагом, потому что у нас город и так плоский, а мы стараемся закатать в бетон единственные уникальные природные зоны. Они достойны лучшего. Там можно сделать парк прямо в центре города, — пояснил он. — Мы же одно общество — просто одна часть нас отстаивает свое право на парковки, асфальт и автомобили, а другая пытается отстоять свое право на пешеходные дорожки и парки. Это не протест, это попытка настроить диалог. Ребята, может, хватит здесь строить? Давайте сажать деревья. Да, действительно нужны парковки — но давайте соблюдать баланс, оставьте хоть кусок зелени».

Собеседник агентства подчеркнул, что фестиваль «Точка сборки» — это попытка настроить диалог с обществом и властями.

«Давайте делать все в рамках диалога, властям стоит принять к сведению и не настраивать людей на конфликт, зачем ломать через колено? Это все выливается в проблемы. А зачем они нужны, ведь есть же формы диалога — давайте обсуждать, давайте разговаривать».

Организаторы «Точки сборки» сейчас объединяются с урбанистами, архитекторами, художниками и даже велосипедистами. Кроме того, в ближайшее время намечена встреча с авторами творческого фестиваля «Ключ», который уже несколько лет проходит в той части лога, что находится за музеем «Городская дума». «Я лично за сохранение оврага, — говорит один из организаторов „Ключ-феста“. — Но я устал биться с администрацией. Затюменский парк решили реконструировать, провели там липовые слушания, и сейчас что-то странное там делают. Поэтому даже не знаю, имеет ли смысл здесь отстаивать свою точку зрения».

Оперативно получить комментарий в Главном управлении строительства Тюменской области не удалось. Редакция в запросе поинтересовалась у ГУСа, что планируется строить на месте лога реки Тюменки, и рассматривались ли другие варианты обустройства исторического оврага.

«URA.RU» продолжит следить за судьбой уникальной тюменской достопримечательности.