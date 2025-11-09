Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Пермяков ожидает холодный день с дождем и мокрым снегом

09 ноября 2025 в 07:02
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

На территории Пермского края в воскресенье, 9 ноября, ожидается понижение температуры до -8 градусов. При этом местами в регионе выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, указано в прогнозе Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«С северо-запада на Прикамье выйдет новый циклон, который принесет небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег и снег). Ветер будет восточным и юго-восточным с порывами до 9 м/с. Температура воздуха в регионе составит от −3 до 2 градусов, по северу и востоку — до -8. В Перми будет от 1 до 3 градусов», — указано на сайте ЦГМС.

URA.RU уже рассказывало, что самым теплым днем на неделе, а возможно, и всего ноября стало 7 ноября. Затем, по оценке экспертов, произошла циклоническая депрессия — температура стала понижаться. В МЧС ранее предупредили жителей края о гололедице

