Тобольск отпраздновал День Сибири базаром и открытием памятника. Фото

09 ноября 2025 в 07:43
На сибирских подворьях гостей угощали традиционными блюдами региональной кухни

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) 7-8 ноября жители отметили День Сибири двухдневным праздником. Он объединил деловые встречи, культурные события и гастрономические впечатления. Об этом рассказал мэр Тобольска Петр Вагин в telegram-канале.

«Сердце Сибири бьется в ритме Дня благодарения! В течение двух дней, 7 и 8 ноября, наш город с радостью встречал гостей», — пишет глава города. В рамках торжеств в городе открыли памятник Богоявленскому храму и провели народные гуляния на Базарной площади.

Празднование началось с презентации туристического потенциала города для гостей из Ирбита, Нефтеюганского, Уватского, Тобольского районов и Ханты-Мансийска. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий провел благодарственный молебен в храме Захарии и Елизаветы. На сибирских подворьях гостей угощали традиционными блюдами региональной кухни.

Празднование Дня Сибири в Тобольске

Фото: telegram-канал главы города Тобольск

