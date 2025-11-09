На Новый год тюменцы массово бронируют загородные дома

Средняя стоимость аренды дома в регионе составила около 19700 рублей в сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области жители оказались самыми активными в Уральском федеральном округе по бронированию загородного жилья на ноябрьские праздники. Регион занял первое место с долей 36% от всех бронирований. На это указывают данные исследования «Авито Путешествия».

«По данным платформы, на ноябрьские выходные (2–4 ноября 2025 года) уральцы забронировали почти в 3 раза больше загородных домов, чем годом ранее. Самыми активными регионами стали Тюменская область (36% всех бронирований)», — сообщают эксперты.

На новогодние каникулы тюменцы также сохранили интерес к загородному отдыху, заняв второе место в УрФО после Челябинской области с 20% всех бронирований. Средняя стоимость аренды дома в регионе на новогодний период составила около 19 700 рублей в сутки.

Интерес к загородному отдыху растет из-за стремления жителей Урала к коротким, но насыщенным путешествиям без долгих перелетов и больших затрат. В ноябре тюменцы чаще всего снимали дома на одну ночь компанией из шести человек, средняя стоимость составляла 11 500 рублей в сутки.