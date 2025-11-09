В Тюмени усилятся ветра со снегом
Ветер восточный со скоростью 3 м/с
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени 9 ноября температура воздуха составит -4 градуса. Погода будет пасмурной, ожидаются небольшие снежные осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 9 ноября температура наружного воздуха составит от -2 до -4 градусов. Утро: снег слабый непрерывный. День: облачно, небольшой снег Вечер: облачно, без существенных осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха — 93%.
