В Тюмени усилятся ветра со снегом

09 ноября 2025 в 08:00
Ветер восточный со скоростью 3 м/с

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 9 ноября температура воздуха составит -4 градуса. Погода будет пасмурной, ожидаются небольшие снежные осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 9 ноября температура наружного воздуха составит от -2 до -4 градусов. Утро: снег слабый непрерывный. День: облачно, небольшой снег Вечер: облачно, без существенных осадков», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха — 93%.

