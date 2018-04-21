23:23 21 апреля 2018 0

Жесты и прическа Трампа говорят о его непоследовательности Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американский лидер Дональд Трамп в последнее время все чаще демонстрирует неуравновешенный характер и вспыльчивую натуру. Экс-директор ФБР Джеймс Коми припомнил, что в январе 2017 года Трамп буквально пришел в бешенство из-за того, что ему вовремя не доложили о звонке российского президента Владимира Путина.

Трамп — игрок, постоянно меняющий правила игры, уверен психотерапевт Фото: wikimedia.org/The White House

Вопросы о душевном здоровье американского лидера возникли и после его недавних публикаций в Twitter, когда он с разницей в несколько минут сначала угрожал Кремлю авиаударами по Сирии, написав: «Готовься, Россия!», а затем предложил Москве перемирие, дружбу и сотрудничество. В то время как одни называют Трампа психопатом-безумцем, другие определяют его как «шоумена на троне» с четкой стратегией. Эксперты объяснили «URA.RU», что за личность Дональд Трамп и как с ним взаимодействовать.

Профессор, заведующий кафедрой клинической, нейро и патопсихологии Института психологии имени Л. С. Выготского РГГУ Андрей Жиляев охарактеризовал президента США как бизнесмена, но не психопата. Врач поставил Трампу диагноз: «игрок, постоянно меняющий правила игры».

«Психотип Трампа — неровно действующий бизнесмен, он скорее игрок, а не сторонник идеи. Он тактик, он ставит перед собой тактическую задачу и ее решает, при этом легко меняет правила игры, вряд ли можно рассчитывать на их последовательность».

О непоследовательности американского лидера говорит и его внешний вид, а также невербальное поведение, отмечает Жиляев. Прическа и жесты Трампа отличаются в разные периоды его жизни — в его бытность шоуменом, бизнесменом и политиком. По мнению профессора, так же американский лидер поступает и с целями в жизни. «Он не фанатик идей, не диктатор. Для диктатора нужно следование сверхидее. А Трамп сложен для прогноза. И он не политик, хоть и очень высоко оценивает масштаб своей личности», — поясняет врач-психотерапевт.

Политологи сходятся во мнении, что «старый дурак, теряющий нить разговора», каковым Трампа считают некоторые противники, не так уж глуп. Он скорее «шоумен на троне», который много лет вел популярное шоу. Об этом говорит председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», журналист Федор Лукьянов.

«Образ Трампа — психопата-безумца, который тиражируется его оппонентами-демократами — очень популярен. Конечно, есть удивительная непоследовательность в его высказываниях. У него, как говорится, „язык без костей“, ему все равно, если над ним хихикают, ему наплевать, как это воспримут. Он работает в режиме ТВ-шоу, героем которых был с середины 70-х годов. Он этот жанр прекрасно освоил», — отмечает Лукьянов.

При этом главред журнала «Россия в глобальной политике» предупреждает, что у Трампа, возможно, есть «бзик», но американский президент «не сумасшедший».

«Если посмотреть на содержание политики, она весьма выстроена, то есть система его ценностей — правый вариант республиканизма. Правда, он выражает это в нетрадиционных формах, он выступает за силу, доминирование, за то, чтобы Америка добивалась того, чего хочет», — поясняет Лукьянов.

Журналист добавляет: если бы Трамп был импульсивным психопатом, американцам пришлось бы ограничить своего лидера в правах, «но этого не происходит».

Предыдущий президент Обама проявлял мягкость и склонность отступать. Совсем не как нынешний лидер США Фото: The White House

Похожей точки зрения придерживается и независимый политолог, кандидат психологических наук Леонид Радзиховский. Он считает, что Трамп в некотором смысле очень даже предсказуем, у него есть определенная тактика, широко известная в бизнес-кругах.

«Вначале резко угрожающе наехать, потом отъехать, потом создать общую атмосферу паники, сбить с толку и тем самым вынудить партнера к переговорам. Насколько тактика эффективна, пока не берусь судить», — отмечает он.

Кроме того, по мнению ученого-психолога, в отличие от предыдущего американского лидера Барака Обамы у Трампа есть «комплекс альфа-самца», нехарактерный для его предшественников. «Обама и даже изменяющий жене бабник Клинтон соответствовали позиции первого джентльмена. Трамп — прямо противоположная фигура, он раскалывает американское общество, ведет себя вызывающе, он говорит: «Я не человек из мякиша, не дама, приятная во всех отношениях».

При этом, по мнению Радзиховского, резкий и противоречивый Трамп — «неудобный для России партнер», в отличие от мягкого и склонного отступать Обамы. Но с Путиным в брутальности и жесткости они похожи, поэтому лично для российского лидера американский президент более понятен. «Трамп знает красную черту в отношениях с Россией — лично не обижать Путина. Обама сказал раз: „Россия — региональная страна, а Путин — региональный лидер“, и этого ему не смогли простить», — поясняет собеседник агентства.

При этом Радзиховский отмечает, что несмотря на воинственные заявления Трампа опасаться начала Третьей мировой войны не стоит. «Третья мировая война — глупая страшилка. Это была бы последняя война, в которой были бы взимоуничтожены все основные цивилизации. Кроме того, для нее нет причин. Кроме вопроса — будет ли Асад президентом Сирии или нет — больше нам [России и США] делить нечего», — считает Радзиховский.