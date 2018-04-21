От Трампа шесть дней утаивали поздравление Путина

08:14 21 апреля 2018 0

Трамп недоволен тем, что о звонке Путина не сообщили безотлагательно Фото: wikimedia.org/The White House

Президент США Дональд Трамп не был вовремя проинформирован о звонке Владимира Путина. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Дональд Трамп выразил недовольство тем, что его вовремя не уведомили о звонке российского президента в январе 2017 года. О звонке не сообщил Майкл Флинн, занимавший в то время пост помощника президента по национальной безопасности. Об инциденте стало известно из записки Джеймса Коми, в то время занимавшего должность директора ФБР.

Коми написал об обеде в Белом доме, который состоялся 28 января 2017 года. По версии Коми, Трамп во время обеда поблагодарил премьера Британии Терезу Мэй за то, что она первой поздравила его с инаугурацией. Однако Флинн вмешался и указал, что первым был российский президент. Таким образом, как пишет The Guardian, о звонке Путина Трамп узнал только через шесть дней. Президент США выразил крайнее недовольство случившимся и отметил, что у Флинна отсутствует здравый смысл.

Накануне Трамп был включен в список самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time, сообщает агентство National News.