18:22 11 апреля 2018 0

Еще никогда Россия не была так близка к войне с США, говорят эксперты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия находится в шаге от полномасштабной войны с США. Вооруженный конфликт может начаться в любую минуту, опрошенные «URA.RU» эксперты настроены пессимистично. Последнее заявление Дональда Трампа о том, что России следует готовиться к тому, чтобы сбивать американские ракеты, обострило ситуацию до предела. При этом последовавшее второе, «примирительное» по отношению к России высказывание — это лишь элемент тактики американского лидера, говорят политологи.

Лидер США объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Американские власти обвинили Башара Асада в применении химического оружия в городе Дума. В среду, 11 апреля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что после обстрела города Дума в Сирии в различные медучреждения обратилось 500 человек с признаками отравления химическими веществами. По данным ВОЗ, более 70 человек во время бомбардировки пытались укрыться в подвалах, но погибли, причем 43 человека из числа погибших имеют симптомы, связанные с воздействием высокотоксичных химических веществ. Однако Дамаск и Москва категорически отвергли обвинения США и их союзников.

Россия обязательно ответит на удары США по Сирии, утверждают военные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии. «Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня», — заявил дипломат.

В ответ на это Трамп сделал резкое заявление на своей странице в «Твиттере»: «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и „умные“». Однако вскоре Трамп опубликовал более умиротворяющий твит, в котором отметил, что отношения США с Россией никогда не были хуже, чем сейчас. «Для этого нет причин. России нужна наша помощь в экономике… Остановим гонку вооружений?» — написал Трамп.

По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, противоречивость твитов Трампа может объясняться либо тем, что он «набивает цену», показывая, что конечное решение может быть любым, либо возможна ситуация, когда Трамп увидел реакцию после первого твита и «отыграл» назад.

«В любом случае, это говорит о том, что у Трампа нет четкой позиции по Сирии и окончательного решения в этом вопросе он не принял», — пояснил «URA.RU» Фетисов.

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов полагает, что «это прием»: «Очевидно, что это тактика. Увеличивать давление, чтобы вынудить изменить поведение, чтобы пойти на компромисс». Он также пояснил «URA.RU», что между угрозой ударов по Асаду и сигналом о том, что мы не против разговаривать с Россией, нет никакого противоречия. «Откажитесь от поддержки Асада — тогда будем разговаривать. В этом сигнал», — сказал Игнатов.

Как заявил «URA.RU» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, очевидно, что США не намерены проводить расследование о возможном применении в Сирии химического оружия: «Трамп своими резкими высказываниями не оставляет себе выбора. Сейчас я не вижу у сторон каких-то сдерживающих факторов. Произошла полнейшая деградация дипломатии, разговор стал носить бандитский характер. К тому же, нет реальных посредников, которые могли бы помочь урегулировать конфликт между Москвой и Вашингтоном». По его словам,

ситуация стремительно входит в тупик: «Вполне реально, что война может начаться сегодня-завтра. Этого нельзя исключать».

Представитель Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко заявил «URA.RU», что конфликт стремительно входит в очень опасную фазу. «Создается ощущение, что Трамп делает все возможное для начала Третьей мировой войны. Все предпосылки для этого уже есть», — заявил Коротченко. Он предположил, что если Вашингтон все же решится на ракетный удар по Сирии, то ситуация может начать «развиваться лавинообразно».

Москве и Вашингтону так и не удается выстроить конструктивный диалог Фото: Официальный сайт президента РФ

Россия, чтобы не допустить гигантского репутационного ущерба, будет вынуждена реагировать на агрессию США по отношению к Сирии, утверждает в беседе с «URA.RU» военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко. «Что сможем, то, конечно, собьем. А вот что потом будет — лучше зажмуриться», — сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что эскалация конфликта рискует пойти по самому непредсказуемому сценарию: «Есть риск, что в ходе обстрела [территории Сирии] американская ракета залетит на „Хмеймим“ [российская военная база в Сирии]. Мы не промолчим, ответим — затопим, например, „Кука“ [американский эсминец „Дональд Кук“]. И вот что будет потом — никто не скажет».

Впрочем, руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок полагает, что «Трамп занимается проверкой боеготовности Вооруженных сил России». «Полагаю, что никакого анонсированного нападения в итоге не случится. У американцев там нет соответствующей военной группировки — ни сухопутной, ни военно-морской», — заявил он «URA.RU».