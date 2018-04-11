{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 апреля 2018
20:20  11 апреля 2018 0

В соцсетях поставили диагноз «миролюбивому» Трампу с ракетой. «Что ж ты, Дональд, сдал назад?»

Клипарт, трамп дональд
У американского президента явное психическое расстройствоФото: depositphotos.com © URA.RU

После противоречивых заявлений американского президента Дональда Трампа о запуске ракет и дружбе в Россией Twitter взорвался мемами. Известные журналисты, политологи и блогеры наперебой ставят диагнозы лидеру Соединенных Штатов.

11 апреля Трамп пригрозил нанести ракетный удар по Сирии, заявив: «Готовься, Россия!», а затем предложил Москве перемирие, дружбу и сотрудничество. Сообщения такого содержания одно за другим появились в Twitter американского президента. Противоречивые заявления политика оценили врач и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» Елена Малышева. Она назвала душевное здоровье Трампа «неустойчивым» и посоветовала ему не злоупотреблять соцсетями. Из популярных диагнозов, поставленных американскому президенту в соцсетях, также — биполярное расстройство, раздвоение личности и шизофрения. «Видно, серьезное зелье принимает — скоро гиперзвуком вылечат этого контуженного», — смеются пользователи.

Журналист Максим Кононеко предположил, что американский лидер психически здоров, но находится подшофе. «Они там бухие все. И твиттят по очереди, как трое из Простоквашино», — согласились с ним завсегдатаи соцсетей. Высказывались также предположения, что страницу Трампа взломали хакеры.

Телеведущий Владимир Соловьев при этом нашел странным сам способ объявления войны- через соцсети. «Вряд ли кто-то мог предположить, что начало третьей мировой войны будет объявлено в твиттере», -написал журналист. При этом некоторые пользователи вспомнили, что у российского лидера Владимира Путина нет страниц в соцсетях, и Трамп зря ему шлет послания.

Специалисты-психиатры прослеживают в прямо противоположных заявлениях Трампа признаки органического поражения центральной нервной системы. «Сказал — забыл. Что-то новое сказал — снова забыл. Отвлекся — еще что-то сказал», — перечислил симптомы психиатр Александр Федорович в интервью телеканалу 360.

Психиатр Александр Федорович специально для телеканала 360 провел экспресс-диагностику состояния здоровья президента США. «С точки зрения политики — это адекватно. Потому что там чем больше тумана — тем проще руководить процессом», — отметил Федорович. Однако для людей, далеких от политики, подобные симптомы (сначала утверждать одно, затем — прямо противоположное) могут свидетельствовать об органическом поражении центральной нервной системы.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров