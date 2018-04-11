20:20 11 апреля 2018 0

У американского президента явное психическое расстройство Фото: depositphotos.com © URA.RU

После противоречивых заявлений американского президента Дональда Трампа о запуске ракет и дружбе в Россией Twitter взорвался мемами. Известные журналисты, политологи и блогеры наперебой ставят диагнозы лидеру Соединенных Штатов.

11 апреля Трамп пригрозил нанести ракетный удар по Сирии, заявив: «Готовься, Россия!», а затем предложил Москве перемирие, дружбу и сотрудничество. Сообщения такого содержания одно за другим появились в Twitter американского президента. Противоречивые заявления политика оценили врач и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» Елена Малышева. Она назвала душевное здоровье Трампа «неустойчивым» и посоветовала ему не злоупотреблять соцсетями. Из популярных диагнозов, поставленных американскому президенту в соцсетях, также — биполярное расстройство, раздвоение личности и шизофрения. «Видно, серьезное зелье принимает — скоро гиперзвуком вылечат этого контуженного», — смеются пользователи.

Журналист Максим Кононеко предположил, что американский лидер психически здоров, но находится подшофе. «Они там бухие все. И твиттят по очереди, как трое из Простоквашино», — согласились с ним завсегдатаи соцсетей. Высказывались также предположения, что страницу Трампа взломали хакеры.

Телеведущий Владимир Соловьев при этом нашел странным сам способ объявления войны- через соцсети. «Вряд ли кто-то мог предположить, что начало третьей мировой войны будет объявлено в твиттере», -написал журналист. При этом некоторые пользователи вспомнили, что у российского лидера Владимира Путина нет страниц в соцсетях, и Трамп зря ему шлет послания.

Специалисты-психиатры прослеживают в прямо противоположных заявлениях Трампа признаки органического поражения центральной нервной системы. «Сказал — забыл. Что-то новое сказал — снова забыл. Отвлекся — еще что-то сказал», — перечислил симптомы психиатр Александр Федорович в интервью телеканалу 360.

Психиатр Александр Федорович специально для телеканала 360 провел экспресс-диагностику состояния здоровья президента США. «С точки зрения политики — это адекватно. Потому что там чем больше тумана — тем проще руководить процессом», — отметил Федорович. Однако для людей, далеких от политики, подобные симптомы (сначала утверждать одно, затем — прямо противоположное) могут свидетельствовать об органическом поражении центральной нервной системы.