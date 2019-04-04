Впервые в Кургане началось шоу бюрократов. Без улыбки смотреть нельзя

Комиссия решила: борьбу за кресло мэра Кургана продолжат четыре кандидата из семи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы главы Кургана впервые проходят по новым правилам: мэра выбирают не всенародным голосованием, его выбирают депутаты Гордумы, а до этого кандидатов одобряет спецкомиссия. 4 апреля семеро кандидатов представили комиссии свои программы развития города. Мы рассказали о каждом — прочтите, без улыбки это сделать будет трудно.

Кандидаты на кресло мэра ожидали в холле, пока их по одному вызовут на доклад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сразу два представителя от КПРФ решили участвовать в выборах. На фото: Наталья Воробьева и Артур Пущин (в центре) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидатов запускали в зал по одному. Очередность определили алфавитным порядком. Для выступления каждому из них отвели всего 20 минут: 10 минут представить программу развития города, еще 10 — чтобы ответить на вопросы членов комиссии.

Каждый кандидат разработал свою программу развития Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первая — единственная женщина из кандидатов, председатель общественной организации инвалидов «Диабетическое общество Курганской области» Наталья Воробьева: «В этом городе я родилась и выросла. Никуда не выезжала и занимаюсь помощью людям. Муж говорит, что я найду выход из любой ситуации». Одной из основных проблем Кургана Воробьева считает негативные тенденции в демографии. На посту мэра она намерена поддерживать промышленность и обратить внимание на подготовку кадров, чтобы увеличить доходную часть бюджета. Отдельное внимание нужно обратить на здравоохранение, с которым тоже «не все хорошо».

Наталья Воробьева: «Муж говорит, что я найду выход из любой ситуации» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов считает, что основная задача главы города — решить вопрос наполнения бюджета неналоговыми доходами. «Кто бы ни стал главой Кургана, я считаю, что своей цели я достиг. Я рассказал о том, как вывести город из кризиса. Теперь у мэра не получится сказать, что он не знал, что делать», — заявил Завьялов. Он выразил уверенность, что «в Кургане есть все для развития, не хватает только денег».

Сергей Завьялов: «Я рассказал о том, как вывести город из кризиса. Теперь у мэра не получится сказать, что он не знал, что делать» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Действующий глава администрации Кургана и наиболее вероятный победитель конкурса Андрей Потапов акцентировал свое выступление на развитии экономического потенциала города и формировании комфортной городской среды. «Я хочу продолжить развитие города, которое начал два года назад. Считаю, что смогу улучшить жизнь», — заявил он, отвечая на вопрос комиссии, почему решил стать главой города.

Андрей Потапов изначально считался фаворитом. Сегодня он обошел своих конкурентов по количеству баллов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гендиректор ООО «Строймонтаж» Артур Пущин начал доклад с истории Кургана и вспомнил награды города и его крупнейших предприятий. «Курган имел огромный потенциал, но события начала 90-х перечеркнули его развитие», — отметил он. По словам Пущина, приглашение инвесторов из других городов чревато для Кургана: город нуждается в инвестициях, но в государственных. Кроме того, требуется плановая экономика, а комфортную среду нужно создавать не для инвесторов, а для жителей. Кандидат также обратил внимание на контроль за строительством жилья, развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство дворов.

Выступление Артура Пущина отличалось от остальных тем, что он призвал отказаться от поиска частных инвесторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В завершение Пущин заявил, что главу города должны выбирать непосредственно жители, а для кандидатов необходимо сделать условие: он должен жить в Кургане не менее 5-10 лет. Комиссия обратила внимание на то, что предприятие, которым руководит Пущин, в последние годы находится в тяжелом состоянии. Бизнесмен ответил, что это вызвано отсутствием заказов и неплатежеспособностью партнеров, которые задолжали предприятию миллионы рублей.

У комиссии возникло много вопросов к каждому кандидату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев заявил смело: на посту мэра у него будет три основных направления работы — инвестиции, благоустройство и экология. Для этого он в первую очередь приведет в порядок автомобильные дороги, оборудует в городе скейтпарки, зеленые островки, займется развитием культуры велосипедного спорта. Для решения вопроса экологии необходимо заниматься озеленением города, защитой и воспроизводством городских лесов, благоустройством водоохранных зон, расчисткой старицы реки Битевка.

Роман Сергеечев (посередине) уступил своему главному оппоненту всего несколько баллов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионер МВД Владимир Теняков заявил, что сейчас для Кургана сложилась уникальная ситуация: обновились губернатор, руководители силовых структур, нужен и новый мэр. «Мы начинаем с чистого листа, и вот в таких условиях я хочу работать», — отрезал он.

Владимир Теняков был настоящей «темной лошадкой» для членов комиссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Последний претендент на должность мэра, депутат областной думы Юрий Ярушин считает, что для развития Кургана необходимы ревизия и аудит городского имущества, а также эффективность использования бюджетных денег и других ресурсов. «„Курган. Мощный рывок вперед“. Такое мощное название моей программы», — отметил он. На посту мэра он намерен работать над позитивным имиджем города, борьбой с преступностью, развитием бизнеса, инфраструктуры розничной торговли, а также решать проблемы экологии, ЖКХ и другие вопросы.

Интерес комиссии вызвало заявление Юрия Ярушина о намерении установить в Кургане остановочные комплексы с обогревом, слотом USB, Wi-Fi, информационными табло и кнопками вызова полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владислав Кузнецов при подведении итогов заявил, что комиссия оценивала не только красивые лозунги, но и реальность выполнения программы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заседание городской думы, на котором планируется выбрать нового главу Кургана, состоится в пятницу, 5 апреля. Как ранее сообщало «URA.RU», к голосованию по итогам работы комиссии допущены четыре кандидата: Потапов, Сергеечев, Ярушин и Теняков. Остальные кандидаты не набрали необходимого количества баллов и выбыли из борьбы.