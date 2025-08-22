Лукашенко ответил на вопрос об организации переговоров по Украине в Минске

Белоруссия готова предоставить свою площадку для переговоров по Украине в случае необходимости. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
«При необходимости Белоруссия организует», — передает слова Лукашенко издание «БЕЛТА». Он добавил, что у его страны нет собственных «хотелок» или навязчивого желания во что бы то ни стало выступить организатором такого диалога.
Александр Лукашенко заявил 22 августа, что президент США Дональд Трамп успешно сыграл роль посредника на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Лукашенко подчеркнул, что неправильно считать, что Трамп проиграл на этих переговорах, так как не было конкретных соглашений между конфликтующими сторонами.
