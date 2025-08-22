Российская автомобильная федерация начнет проводить акции по повышению культуры вождения

Проведение акций по повышению культуры вождения и безопасности дорожного движения станет важным направлением работы Российской автомобильной федерации (РАФ). Эта деятельность поспособствует популяризации автоспорта в стране. Об этом сообщил вице-президент РАФ, депутат Госдумы Антон Немкин на заседании совета организации.
«Популяризация автоспорта станет важным направлением работы Российской автомобильной федерации. Развивать это направление мы будем через проведение акций по повышению общей культуры вождения и безопасности дорожного движения», — заявил Немкин. Он подчеркнул, что для достижения этой цели планируются образовательные и промо-мероприятия, способные вовлечь широкие слои населения и повысить интерес к автоспорту.
Президент РАФ Борис Ротенберг поддержал инициативу, отметив стратегическую важность работы над укреплением связи между автоспортом, обществом и медиапространством. По словам Немкина, особый акцент будет сделан на участии чемпионов автоспорта в просветительских акциях. Такой подход, по его мнению, доказал свою эффективность на международном уровне, и теперь подобный опыт планируют внедрить и в России. Немкин добавил, что региональные отделения федерации также должны активизировать работу по организации подобных мероприятий, учитывая успешные примеры из отдельных субъектов страны.
На заседании Совета обсуждали и другие приоритеты развития автоспорта. В частности, РАФ намерена создать условия для вовлечения жителей новых регионов России в спортивную деятельность — от детских секций до профессиональных чемпионатов. Кроме того, федерация будет добиваться обновления законодательства в сфере автоспорта для создания современной правовой базы, открывающей новые возможности для спортсменов, организаторов и болельщиков. Все инициативы РАФ реализуются в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина о расширении доступности спортивной инфраструктуры для граждан.
