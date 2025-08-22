МИД КНР: Китай готов внести вклад в украинское урегулирование

Китай выразил готовность активно содействовать поиску политического урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин в ходе брифинга.
«Мы считаем, что все стороны должны содействовать политическому решению украинского кризиса, основанному на общем, всеобъемлющем сотрудничестве и устойчивой перспективе безопасности. Китай готов играть конструктивную роль в этом вопросе», — сказала Мао Нин. Ее слова приводит РИА Новости.
Таким образом дипломат ответила на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Киев не нуждается в Китае в качестве гаранта безопасности». Она отметила, что Пекин последовательно занимает объективную и беспристрастную позицию в отношении украинского кризиса, что, по ее словам, хорошо известно всем вовлеченным сторонам.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И сообщал, что старт переговорного процесса между РФ и Украиной ознаменовал переход урегулирования украинского кризиса в ключевую фазу. Также Ван И в ходе беседы с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом рассказал, что Китай, Бразилия и ряд других стран Глобального Юга намерены создать открытую платформу «Друзья мира», которая будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.