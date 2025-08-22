На Украину могут ввести миротворцев из Турции

Турция может принять участие в потенциальной миротворческой миссии на территории Украины, если условия и задачи такой операции будут четко определены. Об этом сообщает турецкая газета H?rriyet.
По данным издания, на данный момент конкретных предложений по формированию миротворческих сил не поступало, а рамки возможной миссии пока не определены. В Министерстве обороны Турции подчеркивают, что главным условием для обсуждения участия в миротворческой миссии является достижение устойчивого перемирия между Россией и Украиной. Представители ведомства отмечают, что только после прекращения огня можно будет говорить о формировании миссии с четким мандатом и определением состава участников.
Турция уже имеет опыт сотрудничества в рамках международных миссий и соглашений, в том числе на Ближнем Востоке. Так, 13 августа был подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Сирией, предусматривающий совместное обучение, консультирование и техническую поддержку сирийских вооруженных сил.
В последние недели Турция активно развивает сотрудничество в области обороны и безопасности с различными странами. 19 августа в Анкаре прошла встреча министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера с японским коллегой Гэном Накатани. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества и обеспечения региональной стабильности.
