«Флагман патриотизма и королева зумеров»: продюсер оценил идею Shaman записать дуэт с Кадышевой

Продюсер Рудченко: возможный дуэт Shaman и Кадышевой - взаимовыгодный
Артист Shaman признался, что хотел бы записать дуэт с Кадышевой
Артист Shaman признался, что хотел бы записать дуэт с Кадышевой

Известный продюсер Павел Рудченко прокомментировал возможное сотрудничество заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) и народной артистки РФ Надежды Кадышевой, о котором ранее заявил сам исполнитель патриотических хитов. В комментарии для URA.RU Рудченко отметил, что совместный творческий проект принесет пользу обоим артистам, представляющим разные музыкальные направления и аудитории.

«Я считаю, что создание совместного контента Надеждой Кадышевой и Shaman будет одинаково выгодно для обоих исполнителей. Shaman сейчас является настоящим флагманом патриотизма в России, в то время как Надежда Кадышева стала своеобразной королевой трендов среди зумеров. В настоящее время она находится на пике популярности благодаря вирусному распространению ее творчества. Именно поэтому их сотрудничество может быть чрезвычайно интересным для обоих артистов», — заявил продюсер.

Ранее Shaman в интервью ТАСС признался, что хотел бы записать дуэт с Надеждой Кадышевой, чье творчество он высоко ценит за искренность и жизненность:

«Я сам иногда слушаю песни Надежды Кадышевой, потому что в них есть искренность, в них есть жизнь. Поэтому, если вдруг такая инициатива [о совместной записи песни с артисткой] будет, то я с удовольствием [запишу с ней дуэт]», — отметил артист.

Шаман также подчеркнул, что понимает популярность Кадышевой у молодежи. Он отметил, что ее творчество прошло проверку временем и остается востребованным на протяжении десятилетий.

В настоящее время Ярослав Дронов готовится представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», где исполнит песню «Прямо по сердцу». Официальных заявлений о начале работы над совместным проектом с Кадышевой пока не поступало.

