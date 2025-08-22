Параллельные миры и месть за отца: что покажут во втором сезоне «Миротворца»

После долгого трехлетнего ожидания поклонники наконец дождались возвращения одного из самых оригинальных супергеройских сериалов последних лет. Вчера, 21 августа, на стриминговом сервисе HBO Max состоялась премьера первого эпизода второго сезона «Миротворца» — проекта, который стал неожиданным хитом в начале 2022 года и теперь возвращается с новыми амбициями в рамках обновленной киновселенной DC. Подробнее о выходе второго сезоне, сюжете и оценках — в материале URA.RU.
Что нужно знать о сериале «Миротворец»
«Миротворец» — это спин-офф фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021), который рассказывает историю Кристофера Смита (Джон Сина) — сверхпатриотичного убийцы, готового убивать мужчин, женщин и детей ради достижения мира. Первый сезон, вышедший в январе 2022 года, повествовал о том, как Миротворец после событий «Отряда самоубийц» присоединился к секретной правительственной группе «Дети 11-й улицы» для борьбы с инопланетными паразитами-«бабочками», захватывающими человеческие тела.
Сериал быстро завоевал популярность благодаря фирменному юмору Джеймса Ганна. Харизматичному исполнению роли Джоном Синой, запоминающейся танцевальной заставке под хит группы Wig Wam и неожиданно эмоциональной истории о преодолении травм детства и поиске настоящей семьи.
Первый сезон завершился эпичной битвой с инопланетной «коровой» — источником пищи для бабочек. Раскрытием Леотой Адебайо (Даниэль Брукс) правды о проекте «Бабочка» широкой общественности, и эпизодическим появлением членов Лиги справедливости.
Сюжет и значение второго сезона «Миротворца»
Второй сезон «Миротворца» знаменует важную веху в развитии киновселенной DC. Теперь сериал официально входит в новую DCU (DC Universe), которую создают Джеймс Ганн и Питер Сафран, возглавившие DC Studios в 2022 году. Это первый телепроект обновленной вселенной, который выходит после фильма «Супермен» (2025).
При этом создатели нашли изящный способ сохранить преемственность с первым сезоном. События оригинального сезона остаются каноничными для персонажей, хотя некоторые детали, такие как состав Лиги справедливости, были деликатно скорректированы для соответствия новой DCU.
Сюжет второго сезона «Миротворца»
Новый сезон разворачивается через несколько месяцев после финала первого. Крис Смит все еще пытается найти свое место в мире, где никто не считает его настоящим героем. Его отношения с Эмилией Харкорт (Дженнифер Холланд) осложнились, а команда «Детей 11-й улицы» распалась после разоблачения тайных операций АРГУС.
Ключевым элементом нового сезона становится сюжет о мультивселенной. Крис обнаруживает, что его покойный отец Огаст Смит (Роберт Патрик) хранил секреты о доступе к параллельным мирам. Это открытие приводит героя к встрече с альтернативными версиями себя и своих близких.
Главным антагонистом сезона выступает Рик Флаг-старший (Фрэнк Грилло), новый директор АРГУС и отец Рика Флага-младшего, убитого Миротворцем в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Он жаждет мести и использует все ресурсы правительственного агентства, чтобы выследить и наказать Криса.
Актерский состав второго сезона «Миротворца»
В новом сезоне к своим ролям вернулись:
- Джон Сина (Кристофер Смит / Миротворец)
- Даниэль Брукс (Леота Адебайо)
- Фредди Строма (Эдриан Чейз / Линчеватель)
- Дженнифер Холланд (Эмилия Харкорт) и др.
Новыми лицами в сериале стали:
- Фрэнк Грилло (Рик Флаг-старший)
- Дэвид Денман (Кит Смит, брат Миротворца)
- Сол Родригес (Саша Бордо)
- Тим Медоуз (Лэнгстон Флёри)
Особым сюрпризом для фанатов стали камео персонажей из недавнего фильма «Супермен» — Изабелы Мерсед (Девушка-ястреб), Нейтана Филлиона (Гай Гарднер / Зеленый Фонарь) и Шона Ганна (Максвелл Лорд).
Критика и отзывы и оценки второго сезона «Миротворца»
Второй сезон «Миротворца» получил восторженные отзывы критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг составляет 98% на основе первых 28 рецензий, а на Metacritic — 78 из 100 баллов.
Критики отмечают эмоциональную глубину нового сезона, сохранение баланса между абсурдным юмором и серьезными темами, а также выдающуюся актерскую игру Джона Сины, который, по мнению многих рецензентов, демонстрирует один из лучших своих перформансов на экране.
Журнал Empire назвал новый сезон «зрелищем, которое ни в коем случае нельзя пропустить» и отметил, что сериал стал «сложнее и амбициознее». Rolling Stone сравнил второй сезон «Миротворца» со второй частью «Стражей Галактики» и увидел в персонажах больше глубины, чем они демонстрировали прежде.
График выхода серий
Второй сезон «Миротворца» состоит из восьми эпизодов продолжительностью около 45 минут каждый. Новые серии будут выходить еженедельно по четвергам:
- «Связи, что душат» — 21 августа 2025
- «Человек сдерживает свою птицу» — 28 августа 2025
- «Еще один Рик у меня в рукаве» — 4 сентября 2025
- «Нужно ли мне говорить дверь» — 11 сентября 2025
- «Назад в шов» — 18 сентября 2025
- Шестой эпизод — 25 сентября 2025
- Седьмой эпизод — 2 октября 2025
- Восьмой эпизод (финал) — 9 октября 2025
Производство второго сезона «Миротворца»
Производство второго сезона «Миротворца» имеет интересную историю. Изначально сезон был анонсирован еще в феврале 2022 года, но из-за назначения Джеймса Ганна сопредседателем DC Studios и его работы над фильмом «Супермен» съемки были отложены.
Джеймс Ганн выступил в качестве шоураннера и написал сценарии всех восьми эпизодов, но в отличие от первого сезона, он срежиссировал только три серии, включая премьерную. Остальные эпизоды сняли Грег Моттола («SuperПерцы»), Питер Соллетт («Винил») и Алития Джонс («Зло»).
Съемки проходили с апреля по ноябрь 2024 года на студии Trilith в Атланте, частично пересекаясь с производством «Супермена». Интересно, что некоторые сцены были сняты еще до начала основного съемочного процесса, чтобы соответствовать плотному графику Ганна.
