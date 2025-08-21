РБК: суд потерял Тимура Иванова

Рассмотрение дела о банкротстве бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова перенесено на 2 октября 2025 года. Причиной переноса стало отсутствие сведений о местонахождении Иванова.
Как передает корреспондент РБК, суд не получил подтверждения, что экс-чиновник действительно содержится в СИЗО-2 «Лефортово» в Москве. Адвокат Денис Балуев, который занимается защитой Иванова по уголовным делам, заявил в суде, что его подзащитный находится в изоляторе «Лефортово». Тем не менее, судья решил дождаться официального ответа из СИЗО. Сам Балуев не является участником процесса по банкротству, его полномочия ограничены уголовными делами.
Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны России с 2016 года. Весной 2024 года его взяли под стражу после возбуждения уголовного дела. В июле 2024 года Иванов был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в растрате 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы, а также в выводе около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Суд также постановил конфисковать имущество Иванова на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, бывшему чиновнику инкриминируется получение взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.