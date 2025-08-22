Сборы ребенка в школу подорожали в 1,5-2 раза за шесть лет

Расходы на подготовку детей к школе в России выросли в 1,5–2 раза за шесть лет. Об этом заявили в пресс-службе сервиса SuperJob по итогам опроса девяти тысяч жителей крупнейших городов страны.
"С 2019 года траты на сборы ребенка в школу выросли в полтора-два раза. Самый резкий скачок пришелся на 2021-2023 годы", — говорится в сообщении. Его приводит РБК.
Так, в 2025 году средняя сумма сборов в Москве составила 19 200 рублей, что на 16% выше прошлогодних показателей. В Санкт-Петербурге родители потратили 17 500 рублей (+17%), в Екатеринбурге — 16 900 рублей (+14%).
В Красноярске траты достигли 16 800 рублей (+16%), в Казани — 16 700 рублей (+13%), в Краснодаре — 16 500 рублей (+15%). Дешевле всего сборы в школу вышли в Уфе — 13 800 рублей (+7%) и Волгограде — 13 900 рублей (+9%). Доля родителей, оформивших кредиты на сборы ребенка в школу, за год снизилась: если в 2024 году к займам прибегали 9% опрошенных, то этом году — 5%.
Ранее исследование финансового маркетплейса "Выберу.ру" показало, что чтобы собрать ребенка в первый класс родителям придется потратить в среднем почти 40 тысяч рублей. Так, на подготовку первоклассника необходимо около 39,5 тысяч рублей, а для учеников со 2-го по 11-й класс — в среднем 26,3 тысяч рублей. Высокие расходы объясняются необходимостью покупки полного комплекта школьной формы, обуви, рюкзака и канцелярии, передает Pravda.Ru.
