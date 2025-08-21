Зеленский предположил, где будет его встреча с Путиным

Зеленский готов встретиться с Путиным в Швейцарии, Австрии или Турции
Зеленский предположил, что Швейцария или Австрия может стать местом встречи с Путиным
Зеленский предположил, что Швейцария или Австрия может стать местом встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает справедливым проведение возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной европейской территории. Об этом сообщил сам глава Украины.

«Мы считаем, что справедливо, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Швейцария, Австрия — мы соглашаемся», — сказано в сообщении. 

Кроме того, Зеленский добавил, что Турция также рассматривается как возможная площадка для переговоров, поскольку она входит в НАТО и считается частью Европы. При этом президент Украины категорически исключил возможность проведения переговоров в Москве, а вариант с Будапештом назвал затруднительным из-за отсутствия поддержки со стороны Венгрии во время конфликта.

