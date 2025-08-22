Главком ВСУ Сырский не сможет навестить больного отца в России

Сырский не сможет пересечь границу РФ, так как будет сразу же задержан
Сырский не сможет пересечь границу РФ, так как будет сразу же задержан Фото:

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не сможет приехать в Россию к тяжело больному отцу, так как будет задержан на границе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах РФ.

«Если Александр Сырский попытается въехать в Россию, он будет задержан сразу при пересечении государственной границы», — подчеркнул источник РИА Новости. Сырский объявлен в федеральный розыск по уголовной статье с мая 2023 года.

Отец Александра Сырского проживает во Владимирской области и долгое время проходил лечение от заболевания головного мозга, которое финансировал сам главком ВСУ. Ранее сообщалось, что пенсионера перевели из Владимирской области в московскую клинику для прохождения реабилитации. На лечение в общей сложности было потрачено около 2,5 миллионов рублей. Семья Сырских просила не беспокоить их в этот сложный период.

