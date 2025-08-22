Сийярто заявил о попытке Киева втянуть Будапешт в войну

ВСУ снова ударили по нефтепроводу «Дружба», поставки нефти в Венгрию остановлены
Сийярто осудил Украину за атаки на нефтепровод «Дружба»
ВСУ вновь атаковали нефтепровод «Дружба», из-за чего поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Ночью мы получили известие о новом нападении на нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе — уже в третий раз за короткий период. Поставки нефти в Венгрию вновь прекращены», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). Он назвал действия Киева угрозой энергетической безопасности и попыткой втянуть Венгрию в конфликт.

На этой неделе Украина уже наносила удары по инфраструктуре «Дружбы». Тогда поставки нефти в Венгрию также были временно остановлены. Российская сторона оперативно устранила повреждения трубопровода, благодаря чему транзит был возобновлен. Будапешт осудил действия Украины и не исключил прекращения экспорта электроэнергии в эту страну, передает «Общественная служба новостей».

*Деятельность Meta Platforms Inc. (владеющей Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.

