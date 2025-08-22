Путин поздравил жену Алиева с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения. Об этом сообщило государственное информационное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ, опубликовав текст поздравительного письма президента РФ.
«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения», — говорится в сообщении. Оно приводится на сайте АЗЕРТАДЖ.
Путин выразил Алиевой свои пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в выполнении государственных обязанностей. В направленном послании российский лидер также попросил передать привет членам семьи Алиевой. В частности, президенту республики Ильхаму Алиеву.
Ранее президент России поздравил народ Индии, а также главу государства Дроупади Мурму и премьер-министра Нарендре Моди по случаю празднования Дня независимости. В своем обращении российский лидер подчеркнул, что Индия занимает заслуженно высокое положение и пользуется авторитетом на международной арене, пишет RT.
