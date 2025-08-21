21 августа 2025

Алиев заявил о подготовке Азербайджана к войне

Глава Азербайджана заявил о готовности дать отпор любым провокациям
Глава Азербайджана заявил о готовности дать отпор любым провокациям

Вооруженные силы Азербайджана должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне из-за непредсказуемости мировых процессов. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы всегда должны быть готовы к войне, поскольку мировые процессы непредсказуемы», — заявил Алиев во время визита в Кельбаджар, где он встретился с жителями региона. Его слова передает интернет-СМИ Haqqin.

Алиев отметил, что армия уже оснащена современными беспилотниками, артиллерийскими системами и модернизированными боевыми самолетами. Также за последние годы была увеличена численность сил специального назначения и созданы новые подразделения коммандос. Президент предупредил, что любая провокация против Азербайджана будет жестко пресечена.

Ранее, 11 августа, стало известно о выделении 2 млн долларов из резервного фонда президента Азербайджана на гуманитарную помощь Украине. Средства направят Минэнергетики Украины для закупки электрооборудования. 

