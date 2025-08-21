Алиев заявил о подготовке Азербайджана к войне

Вооруженные силы Азербайджана должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне из-за непредсказуемости мировых процессов. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Мы всегда должны быть готовы к войне, поскольку мировые процессы непредсказуемы», — заявил Алиев во время визита в Кельбаджар, где он встретился с жителями региона. Его слова передает интернет-СМИ Haqqin.
Алиев отметил, что армия уже оснащена современными беспилотниками, артиллерийскими системами и модернизированными боевыми самолетами. Также за последние годы была увеличена численность сил специального назначения и созданы новые подразделения коммандос. Президент предупредил, что любая провокация против Азербайджана будет жестко пресечена.
Ранее, 11 августа, стало известно о выделении 2 млн долларов из резервного фонда президента Азербайджана на гуманитарную помощь Украине. Средства направят Минэнергетики Украины для закупки электрооборудования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.