Корейская Народная Армия входит в десятку сильнейших стран мира Фото: KCNA/EPA/ТАСС Северная Корея давно известна своей замкнутостью и военной мощью. В последнее время в западных СМИ все чаще появляются сообщения о возможном участии военнослужащих из Северной Кореи в специальной военной операции на стороне России. Это вызывает серьезные опасения среди стран НАТО. Что известно об армии КНДР и почему ее так боятся на Западе — в материале URA.RU. Сила Корейской Народной Армии Многие на Западе склонны считать Северную Корею экономически отсталой страной с преувеличенным военным потенциалом. Однако, вопреки распространенным мнениям, многие военные эксперты утверждают, что Корейская Народная Армия (КНА) занимает одно из ведущих мест в мировом рейтинге армий. КНДР имеет одну из самых многочисленных армий в мире. Регулярная армия насчитывает около миллиона человек, а общая численность военнослужащих колеблется от 850 тысяч до 1,2 миллиона. Кроме того, в резерве находится около 4 миллионов человек, а мобилизационные ресурсы составляют примерно 6,2 миллиона человек. Регулярная армия КНДР насчитывает в своем составе около 1 миллиона человек Фото: KCNA/EPA/ТАСС Северокорейская армия известна своей строгой дисциплиной и военной подготовкой. В КНДР военная служба начинается с 17 лет, продолжительность которой составляет 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Это позволяет солдатам получить серьезную военную подготовку. Вооружение сухопутных войск КНДР включает в себя около 3500 танков, более 2500 бронетранспортеров и 10400 артиллерийских орудий. Также армия обладает значительным количеством минометов, РСЗО, ПТУР и зенитных артустановок. Несмотря на то, что большая часть авиационного парка состоит из устаревших советских и китайских моделей, в ВВС насчитывается около 1100 самолетов и вертолетов, включая 590 боевых самолетов. Основу авиапарка составляют МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21, а также Су-25 и МиГ-29. Система ПВО страны включает в себя более 9000 зенитных установок. Несмотря на отсутствие современных зенитных ракетных комплексов, арсенал КНДР включает тысячи пусковых установок, в том числе стационарные комплексы С-75, С-125, С-200, мобильные «Куб» и «Стрела-10», а также переносные установки. В состав Военно-морских сил КНДР входят Восточный и Западный флоты, базирующиеся в Японском море и Желтом море соответственно. Флоты преимущественно предназначены для операций в прибрежной зоне до 50 км. Вооружение ВМФ включает около 650 судов с водоизмещением 107 тыс. тонн, в числе которых корветы, малые противолодочные корабли, ракетные катера, торпедные катера, артиллерийские катера и подводные лодки. Одним из ключевых компонентов военной мощи КНДР являются ракетные войска стратегического назначения, созданные в 2017 году. После успешных испытаний ядерного заряда в 2013 году, предполагается, что у страны имеется от 12 до 15 ядерных боеголовок. Кроме того, КНДР разработала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-13» с дальностью полета 5500-7500 км, что вызывает особую тревогу у соседних государств. Военно-экономический потенциал Северной Кореи Военная промышленность Северной Кореи играет ключевую роль в поддержании обороноспособности страны. КНДР обладает значительными производственными мощностями, способными выпускать широкий ассортимент военной техники. Ежегодно страна производит около 200 тысяч единиц стрелкового оружия, 3000 тяжелых артиллерийских систем, 200 танков, 400 бронированных машин и амфибий. Северная Корея также активно развивает свой флот, включая производство подводных лодок. Это позволяет стране не только укреплять свои позиции в море, но и обеспечивать более низкие затраты на содержание вооруженных сил благодаря внутренним ресурсам. Вашингтон желает обсудить с Пекином слухи об отправке в Россию солдат КНДР Фото: KCNA/EPA/ТАСС В КНДР функционирует 17 заводов по производству огнестрельного оружия и артиллерии, 35 заводов, выпускающих боеприпасы, 5 заводов по производству танков и бронетехники. Кроме того, в стране имеются заводы по производству авиационной и ракетной техники, военных кораблей, средств связи, а также химического и биологического оружия. Многие гражданские предприятия могут быть быстро переоборудованы для нужд военного производства, что позволяет стране гибко реагировать на изменения в военно-политической обстановке. Более 180 оборонных предприятий расположены в горных районах под землей, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних угроз. Северная Корея активно развивает ракетную программу, производя ракеты класса «земля-земля» и экспортируя их в другие страны. Также ведутся работы по созданию межконтинентальных баллистических ракет и развитию атомных технологий. Несмотря на собственные мощности, КНДР нуждается в поставках высокотехнологичной продукции, запчастей и военных технологий, преимущественно из Китая и потенциально России. По последним данным рейтинга U.S. News and World Report, Северная Корея занимает пятую позицию среди самых мощных армий мира, опережая такие страны как Великобритания и Германия. Как реагирует Запад на возможное участие армии КНДР в конфликте на Украине Президент США Джо Байден выразил серьезную обеспокоенность по поводу сообщений о возможной отправке северокорейских военных в Россию. Во время встречи с журналистами, которая транслировалась на телеканале C-Span, американский лидер подчеркнул, что такой шаг может иметь серьезные последствия для международной безопасности. «Это очень опасно, очень опасно», — так прокомментировал Байден возможность прибытия северокорейских военных в Курскую область. Западные страны также обвиняют Россию в использовании рабочей силы из КНДР Фото: Ahn Young-joon/AP/TASS Также на вопрос репортеров о возможных действиях ВСУ в отношении военных КНДР, Байден заявил, что Украина должна будет наносить удары по военнослужащим из Северной Кореи, если те войдут на территорию страны. «Если они войдут на территорию Украины, то да», — передает его слова агентство Bloomberg. Согласно недавнему отчету Bloomberg, Украина и ее западные союзники сталкиваются с серьезными ограничениями в возможностях противостоять потенциальному участию Северной Кореи в украинском конфликте. Источники указывают на ограниченные ресурсы и сложности, связанные с избежанием дальнейшей эскалации конфликта. Глава Украины Владимир Зеленский выразил серьезные опасения относительно возможного участия северокорейских военных в боевых действиях на стороне России. Глава Украины Владимир Зеленский выразил серьезные опасения относительно возможного участия северокорейских военных в боевых действиях на стороне России. В своем недавнем видеообращении, опубликованном в telegram-канале, Зеленский заявил, что такое развитие событий может значительно изменить текущую ситуацию в конфликте. Он подчеркнул, что привлечение северокорейских солдат является частью стратегии Москвы по усилению своих позиций и обходу международных санкций. Украинский лидер призвал международное сообщество к решительным действиям для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации. В дополнение к своему обращению, Зеленский также обратился к западным странам с просьбой усилить давление на Россию и увеличить поддержку Украине. Сообщения о присутствии армии Северной Кореи на территории РФ Недавно появились сообщения о прибытии северокорейских военных в Курскую область России, что вызвало значительный общественный и международный резонанс. Информация, опубликованная в The New York Times, указывает на возможное участие около 5 000 северокорейских солдат в боевых действиях на стороне ВС РФ. Данное заявление не было прокомментировано Министерством обороны РФ. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, около 10 тысяч солдат из КНДР были отправлены для обучения на востоке России, и часть из них уже переместилась в Курскую область. Представитель сообщил, что северокорейские войска были направлены в Россию с целью обучения. Эта новость вызвала обеспокоенность среди международных наблюдателей и аналитиков. Американские чиновники выразили мнение, что участие КНДР в конфликте может позволить России сосредоточить больше своих военных ресурсов на восточном фронте в Украине. Реакция Северной Кореи на эти заявления Сама Северная Корея отвергает данные заявления со стороны США. Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю высказалась по этому поводу, утверждая, что подобные действия были бы в рамках международного права. Она добавила, что существуют лица, заинтересованные в том, чтобы дело носило незаконный характер. Что говорит Россия на заявления стран Запада об отношениях страны с КНДР Подписанный договор между РФ и КНДР служит предупреждением странам, рассматривающим военные методы решения проблем Корейского полуострова и региона Фото: KCNA/EPA/ТАСС Президент России Владимир Путин не раз высказывался по поводу начала сотрудничества между военными России и КНДР. Он подчеркнул, что это суверенное решение страны, и указал на то, что Россия сама определит, каким образом будет развивать это сотрудничество. В июле 2024 года был подписан договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Андрей Руденко, заместитель главы МИД России, подтвердил, что к договору не имеется секретных приложений. Президент Путин на пресс-конференции после саммита БРИКС в Казани подчеркнул, что руководство Северной Кореи серьезно относится к договоренностям, и добавил: «Что мы будем делать в рамках этого договора — наше дело». По информации, предоставленной пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, в интернете распространяются неподтвержденные данные о возможной отправке северокорейских войск в зону проведения специальной военной операции. Песков категорически опровергает эти слухи, подчеркивая, что такая информация не имеет под собой реальной основы. Пресс-секретарь также отметил, что Северная Корея является важным стратегическим партнером и близким соседом России. Взаимоотношения между двумя странами строятся на основе взаимного уважения и стратегических интересов, и никакие военные аспекты, связанные с участием КНДР в СВО, не обсуждаются.

