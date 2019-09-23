Екатеринбург рассматривают для возрождения легендарных соревнований

Глава Федерации бокса России называет Екатеринбург идеальным местом для проведения спортивных соревнований Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Накануне в Екатеринбурге завершился Чемпионат мира по боксу среди мужчин — он проходил впервые в России. Но на этом история новой столицы единоборств не заканчивается, говорит генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. После разрыва отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК) Международная ассоциация бокса (AIBA) ищет новые пути для развития, и у России такой есть. Екатеринбург уже сейчас рассматривается в качестве площадки для нового международного турнира, говорит Кремлев, который видит для уральской столицы любопытное будущее.

— Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге получился одним из самых масштабных за всю историю. Какие вы получили отзывы от спортсменов, от почетных гостей турнира?

Умар Кремлев считается одним из видных членов Международной федерации бокса Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Я получил только позитивные отзывы и благодарности за организацию турнира. Этот чемпионат мира — 20-й. Он не только юбилейный, он действительно исторический. Учитывая все сложности в AIBA, мы взяли на себя всё и провели чемпионат мира. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в организации, в проведении этого турнира, все было на высоком уровне. Действительно, все люди довольны, иностранцы все довольны.

— А вот многие екатеринбуржцы не увидели этот чемпионат, не заметили, потому что его не было в центре города. Насколько удачной для проведения турниров такого уровня вы считаете площадку «Екатеринбург-ЭКСПО»?

— Я не знаю, как можно не увидеть. Весь город обклеен рекламой. В самолетах «Аэрофлота» и на федеральных телеканалах — везде наша реклама. Весь мир приехал, билетов на соревнования не было, ажиотаж.

Чемпионат мира по боксу проходил не в центре Екатеринбурга, а в выставочном центре недалеко от аэропорта «Кольцово» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Тем не менее, ни одно событие не проходит абсолютно безупречно. А Екатеринбургу скоро проводить Универсиаду-2023. У вас есть пожелания, как сделать соревнования международного уровня в городе еще лучше?

— Я думаю, что, наоборот, у вас есть советы. Я увидел многие новые подходы к мероприятиям, взяв на вооружение для Федерации бокса России. Свердловская область проводит турниры на таком высоком уровне, что у меня даже ни одного повода не было пенять на организацию.

— Екатеринбург привлек к себе внимание, в том числе и вашей федерации, благодаря турнирам по профессиональному боксу…

— Екатеринбург стал столицей мирового бокса. Мы в том году Суперсерию проводили, летом Международный боксерский форум здесь прошел, весь мир бокса сюда приехал. Сейчас здесь — чемпионат мира по олимпийскому боксу. Здесь хорошие спортивные площадки, и все условия: всё рядом, всё удобно, комфортно. Екатеринбург сейчас на первом месте по развитию среди российских регионов. Даже в Москве, например, иногда ты не можешь так все организовать, как в Екатеринбурге.

— Готова ли Россия в будущем снова принять чемпионат мира или другой крупный международный турнир? Может, уже есть какие-то планы?

— Да, у меня есть мысли, хотим предложить AIBA возродить Кубок мира (международный турнир среди боксеров-любителей, который проводился с 1979 года по 2008 годы, — прим.ред.). И хотелось бы, чтобы он прошел в России.

— А чем он будет отличаться от чемпионата мира?

Свободных мест на чемпионате мира в Екатеринбурге не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Соревноваться будут команды. Еще про это никто практически не знает, вы сейчас узнали. И некоторые члены исполкома AIBA, где мы это обсуждали уже.

— Екатеринбург будете рассматривать в качестве площадки для кубка мира?

— Екатеринбург будем рассматривать, но и другие регионы хотим подключать. У нас страна огромная, многие регионы могут проводить крупные спортивные события. Тем более что участников будет много, думаю, около 100 стран.

— Расскажите про ситуацию с AIBA. 26 июня МОК лишил признания международную федерацию, но сохранил боксерский турнир в программе Олимпиады в Токио. Что уже сделано для восстановления статуса AIBA, и что еще предстоит сделать?

— В первую очередь МОК рекомендовала внести поправки в устав, и 13 декабря на конференции в Лозанне будем обсуждать новый устав. Сейчас он формируется. Мы, например, уже ввели в правила протесты. Если кто-то не согласен с результатом боя, можно подать протест, только сделать это нужно по правилам, а не говорить потом, что кого-то засудили.

После разрыва с МОК AIBA ищет дальнейшие пути развития. У России есть предложения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второе — это финансы. Нужно аннулировать существующий долг (около 16 млн долларов, — прим.ред) и работать над привлечением денег. Для этого нужно до конца года провести хороший маркетинг самой AIBA. А других проблем нет в AIBA в принципе.

— А есть ли вероятность, что все-таки AIBA будет проводить олимпийский турнир, или это уже решенный вопрос?

— Вероятность всегда существует. Я не представляю, когда со стороны кто-то пытается проводить мероприятия по боксу. Это должны делать люди, которые болеют боксом. Конечно, любой новый человек скажет: старое было плохое, а новое будет лучше. А нужно на это спросить: а ты что сделал вообще для бокса?

— Ваши заявления часто напоминают предвыборную кампанию. Вы являетесь членом исполкома AIBA. Есть ли амбиции возглавить организацию?

Возможно, Рою Джонсу жмет руку будущий президент AIBA Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я хочу, чтобы AIBA работала и помогала национальным федерациям. У меня нет желания президентом организации стать, сесть в кресло. Нам нужно провести колоссальную реформу до декабря, чтобы AIBA стала международным боксерским домом.

И если члены исполкома, захотят, чтобы я возглавил AIBA — я готов. Я хочу, чтобы все бои были честные. Надо делать больше турниров. AIBA — мощная структура. Она может самостоятельно проводить все соревнования, не должна зависеть ни от чего. Но самое главное — в AIBA должна быть прозрачность. И вся ее работа должна быть направлена в пользу тренеров и спортсменов, и для национальных федераций.

— А что вы думаете о продаже алкоголя на спортивных мероприятиях, которая сейчас под запретом?

Запрет продажи пива на спортивных объектах действует с 2005 года, но дискуссия по этому вопросу ведется до сих пор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Вы знаете, я за то, чтобы пиво продавалось. Я не говорю про крепкие спиртные напитки, но пиво продается на всех соревнованиях мира. Я был в Оберхаузене (Германия), когда дрались Федор Чудинов с Феликсом Штурмом. И там абсолютно нормально продают пиво, всё спокойно. Зрителей было 10 тысяч, арена битком. Люди пьют пиво, орут, болеют за своего. Я думаю, что это будет правильно, если вернуть продажи пива на мероприятиях.

— Еще одна сложная для бокса тема: в последнее время в разных регионах в ряде общественно-политических конфликтов участвовали боксеры и бойцы из спортклубов. Как федерация относится к подобным инцидентам и есть ли санкции в отношении спортсменов или клубов, замеченных в силовой поддержке конфликтов?

— Спортсмены — настоящие патриоты. Сперва они свой город представляют, потом — область, потом уже попадают в национальную сборную — страну представляют. Они делами показывают, что любят страну. Как выступают они на арене мировой, за страну, так же должны отстаивать интересы страны. Не чужую, а именно нашу русскую культуру.