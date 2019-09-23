Екатеринбург рассматривают для возрождения легендарных соревнований

Едва кончился чемпионат мира по боксу! Новый лоббист города: в Москве организуют хуже

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Глава Федерации бокса России называет Екатеринбург идеальным местом для проведения спортивных соревнованийФото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Накануне в Екатеринбурге завершился Чемпионат мира по боксу среди мужчин — он проходил впервые в России. Но на этом история новой столицы единоборств не заканчивается, говорит генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. После разрыва отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК) Международная ассоциация бокса (AIBA) ищет новые пути для развития, и у России такой есть. Екатеринбург уже сейчас рассматривается в качестве площадки для нового международного турнира, говорит Кремлев, который видит для уральской столицы любопытное будущее.

— Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге получился одним из самых масштабных за всю историю. Какие вы получили отзывы от спортсменов, от почетных гостей турнира?

Интервью с Умаром Кремлевым. Екатеринбург
Умар Кремлев считается одним из видных членов Международной федерации бокса
Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Я получил только позитивные отзывы и благодарности за организацию турнира. Этот чемпионат мира — 20-й. Он не только юбилейный, он действительно исторический. Учитывая все сложности в AIBA, мы взяли на себя всё и провели чемпионат мира. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в организации, в проведении этого турнира, все было на высоком уровне. Действительно, все люди довольны, иностранцы все довольны.

— А вот многие екатеринбуржцы не увидели этот чемпионат, не заметили, потому что его не было в центре города. Насколько удачной для проведения турниров такого уровня вы считаете площадку «Екатеринбург-ЭКСПО»?

— Я не знаю, как можно не увидеть. Весь город обклеен рекламой. В самолетах «Аэрофлота» и на федеральных телеканалах — везде наша реклама. Весь мир приехал, билетов на соревнования не было, ажиотаж.

Предварительные бои первого дня AIBA WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS 2019. Екатеринбург
Чемпионат мира по боксу проходил не в центре Екатеринбурга, а в выставочном центре недалеко от аэропорта «Кольцово»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Тем не менее, ни одно событие не проходит абсолютно безупречно. А Екатеринбургу скоро проводить Универсиаду-2023. У вас есть пожелания, как сделать соревнования международного уровня в городе еще лучше?

— Я думаю, что, наоборот, у вас есть советы. Я увидел многие новые подходы к мероприятиям, взяв на вооружение для Федерации бокса России. Свердловская область проводит турниры на таком высоком уровне, что у меня даже ни одного повода не было пенять на организацию.

— Екатеринбург привлек к себе внимание, в том числе и вашей федерации, благодаря турнирам по профессиональному боксу…

— Екатеринбург стал столицей мирового бокса. Мы в том году Суперсерию проводили, летом Международный боксерский форум здесь прошел, весь мир бокса сюда приехал. Сейчас здесь — чемпионат мира по олимпийскому боксу. Здесь хорошие спортивные площадки, и все условия: всё рядом, всё удобно, комфортно. Екатеринбург сейчас на первом месте по развитию среди российских регионов. Даже в Москве, например, иногда ты не можешь так все организовать, как в Екатеринбурге.

— Готова ли Россия в будущем снова принять чемпионат мира или другой крупный международный турнир? Может, уже есть какие-то планы?

— Да, у меня есть мысли, хотим предложить AIBA возродить Кубок мира (международный турнир среди боксеров-любителей, который проводился с 1979 года по 2008 годы, — прим.ред.). И хотелось бы, чтобы он прошел в России.

— А чем он будет отличаться от чемпионата мира?

Открытие Чемпионата мира по боксу. Екатеринбург
Свободных мест на чемпионате мира в Екатеринбурге не было
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Соревноваться будут команды. Еще про это никто практически не знает, вы сейчас узнали. И некоторые члены исполкома AIBA, где мы это обсуждали уже.

— Екатеринбург будете рассматривать в качестве площадки для кубка мира?

— Екатеринбург будем рассматривать, но и другие регионы хотим подключать. У нас страна огромная, многие регионы могут проводить крупные спортивные события. Тем более что участников будет много, думаю, около 100 стран.

— Расскажите про ситуацию с AIBA. 26 июня МОК лишил признания международную федерацию, но сохранил боксерский турнир в программе Олимпиады в Токио. Что уже сделано для восстановления статуса AIBA, и что еще предстоит сделать?

— В первую очередь МОК рекомендовала внести поправки в устав, и 13 декабря на конференции в Лозанне будем обсуждать новый устав. Сейчас он формируется. Мы, например, уже ввели в правила протесты. Если кто-то не согласен с результатом боя, можно подать протест, только сделать это нужно по правилам, а не говорить потом, что кого-то засудили.

Предварительные бои первого дня AIBA WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS 2019. Екатеринбург
После разрыва с МОК AIBA ищет дальнейшие пути развития. У России есть предложения
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второе — это финансы. Нужно аннулировать существующий долг (около 16 млн долларов, — прим.ред) и работать над привлечением денег. Для этого нужно до конца года провести хороший маркетинг самой AIBA. А других проблем нет в AIBA в принципе.

— А есть ли вероятность, что все-таки AIBA будет проводить олимпийский турнир, или это уже решенный вопрос?

— Вероятность всегда существует. Я не представляю, когда со стороны кто-то пытается проводить мероприятия по боксу. Это должны делать люди, которые болеют боксом. Конечно, любой новый человек скажет: старое было плохое, а новое будет лучше. А нужно на это спросить: а ты что сделал вообще для бокса?

— Ваши заявления часто напоминают предвыборную кампанию. Вы являетесь членом исполкома AIBA. Есть ли амбиции возглавить организацию?

Торжественное открытие Второго всемирного боксерского форума. Екатеринбург
Возможно, Рою Джонсу жмет руку будущий президент AIBA
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я хочу, чтобы AIBA работала и помогала национальным федерациям. У меня нет желания президентом организации стать, сесть в кресло. Нам нужно провести колоссальную реформу до декабря, чтобы AIBA стала международным боксерским домом.

И если члены исполкома, захотят, чтобы я возглавил AIBA — я готов. Я хочу, чтобы все бои были честные. Надо делать больше турниров. AIBA — мощная структура. Она может самостоятельно проводить все соревнования, не должна зависеть ни от чего. Но самое главное — в AIBA должна быть прозрачность. И вся ее работа должна быть направлена в пользу тренеров и спортсменов, и для национальных федераций.

— А что вы думаете о продаже алкоголя на спортивных мероприятиях, которая сейчас под запретом?

ЧМ-2018. 44 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Мексики. Екатеринбург
Запрет продажи пива на спортивных объектах действует с 2005 года, но дискуссия по этому вопросу ведется до сих пор
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Вы знаете, я за то, чтобы пиво продавалось. Я не говорю про крепкие спиртные напитки, но пиво продается на всех соревнованиях мира. Я был в Оберхаузене (Германия), когда дрались Федор Чудинов с Феликсом Штурмом. И там абсолютно нормально продают пиво, всё спокойно. Зрителей было 10 тысяч, арена битком. Люди пьют пиво, орут, болеют за своего. Я думаю, что это будет правильно, если вернуть продажи пива на мероприятиях.

— Еще одна сложная для бокса тема: в последнее время в разных регионах в ряде общественно-политических конфликтов участвовали боксеры и бойцы из спортклубов. Как федерация относится к подобным инцидентам и есть ли санкции в отношении спортсменов или клубов, замеченных в силовой поддержке конфликтов?

— Спортсмены — настоящие патриоты. Сперва они свой город представляют, потом — область, потом уже попадают в национальную сборную — страну представляют. Они делами показывают, что любят страну. Как выступают они на арене мировой, за страну, так же должны отстаивать интересы страны. Не чужую, а именно нашу русскую культуру.

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