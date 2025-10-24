«Мог перетащить тело»: сестра рассказала подробности убийства свердловчанина в ХМАО

Александр Моисеенко погиб в лесу 14 октября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель ХМАО, насмерть подстреливший 35-летнего уроженца Асбеста (Свердловская область) Александра Моисеенко, путается в показаниях. Об этом URA.RU рассказала его сестра Екатерина и раскрыла подробности происшествия.

Ее брат познакомился с мужчиной за несколько дней до трагедии. Они пересекались в лесу, общались. «В тот вечер (14 октября — прим. ред.) Саша остался охранять 22 мешка с шишками, а остальные пошли до машины. По пути они услышали выстрел, но сразу не придали этому значения. Но на всякий случай стали по рации вызывать Сашу, но он не отвечал. Они списали это на неисправность раций: они были в плохом состоянии. Позже на них вышел стрелявший. Он сказал: „Случилось приключение, я его [Сашу] подстрелил, пойдемте тело перенесем“. Парни отказались и вызвали полицию», — вспоминает Екатерина.

Она считает, что мужчина мог замести следы, прежде чем выйти на вахтовиков. К примеру, он мог перенести гильзу, чтобы расстояние от места выстрела до трупа увеличилось (следствие считает, что выстрел был совершен на расстоянии свыше 120 метров). Охотник заявил, что выстрелил, спутав его с медведем. При этом пуля попала в грудь Моисеенко.

«Меня смущает расстояние, с которого был сделан выстрел. Там густой таежный лес. Малейшее задевание пули за ветку приводит к отклонению траектории ее полета. Даже в чистом поле попасть в грудную клетку с такого расстояния проблематично, тем более из гладкоствольного ружья. У такого оружия не хватает кинетической энергии, чтобы пуля всегда летела без снижения. Я сам пристреливал пулю с 45 метров. И у нее на этой дистанции уже идет снижение», — высказывал недоверие показаниям стрелявшего другой родственник погибшего.

Стрелявший вышел на группу через 20-30 минут после ЧП, сказала Екатерина. «Он врет, это все понимают. Он мог тело перетащить. Силовики забрали у него ружье на экспертизу. Мы даже не знаем его фамилию, но нам известно, что он нанял адвоката. Если бы он не хотел убивать намеренно, то стал бы нанимать защитника?» — заявила собеседница агентства.

Предварительно, конфликтов между Моисеенко и обвиняемым не было. Против последнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Александра похоронили 23 октября. Следствие разбирается в обстоятельствах случившегося.