Свердловским мэрам спишут долги, но есть нюанс

Свердловским муниципалитетам спишут долги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Свердловской области решило помочь своим городам и районам, у которых есть долги перед самим регионом. Эти долги возникли из-за бюджетных кредитов, которые область выдала муниципалитетам в 2021-2022 годах. Информация об этом появилась в постановлении на сайте правовой информации правительства Свердловской области.

Вместо того чтобы требовать вернуть деньги сразу, область предлагает выгодные условия реструктуризации. Теперь долг будет делиться на три части: одну третью муниципалитет будет погашать до конца 2029 года под 0.1%, а вторую треть разрешат закрывать равными частями до 2036 года.

Остаток долга муниципалитетам могут списать, но только при условии, если эти деньги будут потрачены на важные социальные цели, например: расселение аварийного жилья или ЖКХ.

