Мэр из ХМАО привлек «мертвые души», чтобы казаться успешным

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отрапортовал в округ об успехах в развитии малого и среднего бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургутском районе назревает скандал, который может отразиться на имидже муниципалитета-лидера инвестиционного рейтинга Югры, сообщили источники «URA.RU». Речь идет об одном из ключевых критериев, который учитывают авторы рейтинга — динамике развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Чиновники Сургутского района уверенно отчитались о росте этого показателя за 2018 год. Однако инсайдеры агентства усомнились в этом: значительное число предприятий малого и среднего бизнеса, которые были зарегистрированы в муниципалитете в прошлом году, созданы только на бумаге и на самом деле не ведут никакой деятельности.

Администрация Сургутского района оказалась в лидерах инвестиционного рейтинга Югры Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Из официального отчета главы Сургутского района Андрея Трубецкого следует, что в 2018 году на территории муниципалитета появилась 121 новая коммерческая организация (в 2017 году субъектов малого и среднего предпринимательства было 2528, в 2018 году — 2649). Этот положительный тренд упомянула в своем ежегодном послании губернатор Югры Наталья Комарова. «Наталья Владимировна в своем отчете отметила Сургутский район, как единственный, который в течение трех лет, ежегодно, показывает прирост субъектов МСП и налоговых поступлений от них. Кроме этого, наш район три года подряд лидирует в рейтинге МО инвестпривлекательности в Югре», — отметил Трубецкой.

Однако инсайдеры отмечают целый ряд странностей, которые связаны с зарегистрированными в 2018 году фирмами в Сургутском районе. «К примеру, предприниматель Магомед Даурбеков создает в деревне Русскинской пять фирм в период с 14 по 26 декабря 2018 году. Среди них ООО „Водовод“, ООО „Электровод“, ООО „Вентиляция Плюс“, ООО „Жилищно-эксплуатационное управление“ и ООО „Управляющая компания Русс“. За год об их деятельности в Русскинской никто и не слышал. Никакой информации о контактах этих фирм нет», — заявил инсайдер. Связаться с самим Даурбековым корреспонденту «URA.RU» не удалось, поскольку сведений с его контактными данными в открытых источниках нет.

Андрей Трубецкой (справа) благодаря успешному развитию в районе малого бизнеса числится в лучших мэрах Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В электронном сервисе «Сбис-онлайн» указано, что в штате компании нет сотрудников, информация о сданной в налоговую инспекцию финансовой отчетности отсутствует. Информации об управляющей компании «Русс» нет и в справочной системе «ГИС ЖКХ», где собраны сведения обо всех участниках российского коммунального рынка.

Инсайдер «URA.RU» отмечает, что в другом населенном пункте Сургутского района — Белом Яре — ситуация еще любопытнее — там порядка десяти фирм зарегистрировано в декабре 2018 года по юридическому адресу администрации поселка.

К примеру, ООО «Фитнеса» (деятельность фитнес-центров), ООО «Онли ледис» (деятельность в области медицины прочая), ООО «Зажигалофф» (деятельность зрелищно-развлекательная прочая), ООО «Управляющая компания „Гидронамыв“ (управление недвижимым имуществом) и так далее. В общем, не администрация, а бизнес-центр», — усмехается собеседник «URA.RU».

Глава Белого Яра Елена Никифорова в разговоре с журналистом агентства была вынуждена признать наличие фирм, зарегистрированных по адресу администрации. «Мы заинтересованы в том, чтобы в поселке было как можно больше предприятий. Они дают дополнительные налоговые поступления Поэтому мы разрешаем некоторым юрлицам регистрироваться по нашему адресу. Это нас ни к чему не обязывает», — заявила чиновница. Однако ответить на вопросы о результатах деятельности зарегистрированных фирм она затруднилась.

Десятки фирм, открытых в 2018 году в Сургутском районе, так и не удосужились сдать налоговые декларации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» источники сомневаются, что фирмы, открытые в 2018 году в Сургутском районе, в основной своей массе смогут обеспечить для муниципального бюджета какие-то налоговые отчисления. Мониторинг в электронном сервисе «Сбис он-лайн» порядка 40 фирм, появившихся в прошлом году, показал, что все они так и не начали заниматься какой-либо деятельностью. «Просматривается отчетная тенденция. Десятки фирм появились лишь на бумаге. Их объединяет, что большинство открылось в декабре, чтобы успеть войти в отчетный период 2018 года. А потом от них ни слуху, ни духу», — считает осведомленный собеседник «URA.RU».

Инсайдер обращает внимание на еще одну деталь этой истории. В 2018 году для начинающих предпринимателей Сургутского района появляется новая форма поддержки. Они получают возможность пользоваться бесплатным бухгалтерским и юридическим сопровождением своего бизнеса в первый год его работы. Весь функционал на себя берет региональная ассоциация некоммерческих организаций (РАНО) Югры, которая получает за эту работу деньги из районного бюджета. «Есть мнение, что РАНО как раз и занималось регистрацией этих фирм. Главное было найти людей, на кого можно было открыть ИП или ООО. А все остальное делали специально обученные люди», — выдвигает версию инсайдер.

Президент РАНО ХМАО Ольга Леснова не смогла найти время, чтобы ответить на вопросы корреспондента «URA.RU» и подтвердить, либо опровергнуть эту версию. Примечательно, что и она сама в декабре 2018 года открыла четыре новые фирмы в поселке Белый Яр.

Речь идет об ООО «Экспресс Поставка», ООО «Ресурсный центр Сургутского района», ООО «Мы правы» и ООО «Культурный код». Информации про их деятельность в открытых источниках корреспонденту «URA.RU» также найти не удалось.

В пресс-службе администрации Сургутского района корреспонденту «URA.RU» заявили, что в мэрии не отслеживают деятельность хозяйствующих субъектов и не вправе ограничивать права граждан при регистрации юридических лиц. «Всего в бюджет Сургутского района за 2018 год от малого и среднего бизнеса поступило порядка 300 млн рублей», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Налоговая инспекция Сургутского района уже заинтересовалась фирмами-однодневками Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Осведомленный источник «URA.RU» считает, что в скором времени история с регистрацией «липовых» фирм может всплыть наружу. «Налоговая инспекция уже сейчас активно интересуется учредителями коммерческих организаций, которые зарегистрировались и не подают никаких признаков жизни. Понятно, что они уже выполнили свою роль в рисовании красивой отчетности для округа. Но де-юре фирмы продолжают существовать. За не сданную вовремя отчетность грозят штрафы или даже принудительная ликвидация с занесением руководителя в черный список. Так что если налоговая сейчас прижмет „зиц-председателей“, то у них появится много вопросов к тем, кто их втянул во всю эту историю. Не исключено, что кто-нибудь захочет ее опубличить», — считает инсайдер.

Политолог Андрей Шуклин в беседе с корреспондентом «URA.RU» назвал все происходящее со стороны властей попыткой построить «потемкинскую деревню». «Если проверки контролирующих органов покажут, что речь действительно идет о массовой регистрации фирм-однодневок, то возникает много вопросов к справедливости нахождения Сургутского района на вершине рейтинга по инвестклимату, о чем так любит трубить руководство муниципалитета. Нужно, чтобы заявленные показатели по росту организаций малого и среднего бизнеса подтверждались результатами их деятельности. В противном случае, это просто „мыльный пузырь“, который дискредитирует всю работу чиновников, которые его пытались надуть», — считает эксперт.

В налоговую инспекцию Сургутского района был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.