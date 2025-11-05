Новый завод для нефтегазовой отрасли построят в Кунгуре

К 2028 году в Кунгуре планируют построить два новых цеха Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новое машиностроительное предприятие планируют создать в Кунгуре (Пермский край). Инвестор, компания «Маяк», намерен выпускать продукцию для нефтегазовой и химической отраслей, вложив в развитие инфраструктуры территории около 9,5 млн рублей. Об этом сообщают СМИ.

«В Кунгуре может появиться новое машиностроительное предприятие. Проект планирует реализовать компания „Маяк“, которая намерена выпускать изделия для нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Площадкой для строительства завода выбран выезд из города, рядом с автодромом ДОСААФ. В городской администрации не исключили, что проект получит статус приоритетного. Его реализация принесет округу новые рабочие места, рост налоговых сборов, а также инвестиции в инфраструктуру в размере около 9,5 миллионов рублей», — передает «Первое Кунгурское» 100.3 fm.

Планы по строительству были озвучены директором компании «Маяк» Сергеем Сигалом на недавнем совете по предпринимательству в Кунгуре. Согласно представленному графику, до 2028 года планируется возвести два цеха.

Производство ООО «Маяк» расположено в 5 км от Перми, указано на сайте предприятия. Завод основан в 2010 году, и на сегодня компания выпускает более 40 000 единиц продукции в год для более чем 100 постоянных клиентов.