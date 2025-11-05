Новый завод для нефтегазовой отрасли построят в Кунгуре
К 2028 году в Кунгуре планируют построить два новых цеха
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Новое машиностроительное предприятие планируют создать в Кунгуре (Пермский край). Инвестор, компания «Маяк», намерен выпускать продукцию для нефтегазовой и химической отраслей, вложив в развитие инфраструктуры территории около 9,5 млн рублей. Об этом сообщают СМИ.
«В Кунгуре может появиться новое машиностроительное предприятие. Проект планирует реализовать компания „Маяк“, которая намерена выпускать изделия для нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Площадкой для строительства завода выбран выезд из города, рядом с автодромом ДОСААФ. В городской администрации не исключили, что проект получит статус приоритетного. Его реализация принесет округу новые рабочие места, рост налоговых сборов, а также инвестиции в инфраструктуру в размере около 9,5 миллионов рублей», — передает «Первое Кунгурское» 100.3 fm.
Планы по строительству были озвучены директором компании «Маяк» Сергеем Сигалом на недавнем совете по предпринимательству в Кунгуре. Согласно представленному графику, до 2028 года планируется возвести два цеха.
Производство ООО «Маяк» расположено в 5 км от Перми, указано на сайте предприятия. Завод основан в 2010 году, и на сегодня компания выпускает более 40 000 единиц продукции в год для более чем 100 постоянных клиентов.
Кунгур активно привлекает инвестиции в промышленный сектор. Ранее в городе произошла смена собственников мясоперерабатывающего завода «Телец», который с 2006 года специализируется на переработке мясной продукции и выпускает свыше 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов. Новый проект машиностроительного предприятия компании «Маяк» продолжает тренд развития производственной базы города.
