В Свердловской области ожидается снегопад и потепление

В Екатеринбурге прогнозируется пасмурная погода со снегом от небольшого до умеренного

Через Свердловскую область 5 ноября пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет снегопад и последующее потепление. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В среду через территорию Свердловской области будет проходить теплый атмосферный фронт, сопровождаемый снегопадом... За фронтом на Средний Урал поступит более теплая воздушная масса. Температура воздуха поднимется выше нулевой отметки, в регионе начнется оттепель», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По мере прохождения фронта направление ветра сменится с южного и юго-восточного на западное. Осадки ожидаются умеренные.

В области установится преимущественно облачная погода. Ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, на востоке региона похолодает до -9...-11. Днем столбики термометров поднимутся от -2 до +3 градусов.

