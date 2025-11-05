Уголовник запер свердловчанку в квартире и грозился изнасиловать

Мужчина угрожал женщине ножом Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Сухом Логу (Свердловская область) уголовник избивал, издевался над Светланой Г., заставлял ее вступить с ним в половую связь и грозился отрезать ей соски. Женщине удалось отбиться от мужчины, но позже она попала на скамью подсудимых. Подробнее об истории, — в материале URA.RU.

Утром 24 августа 2024 года Светлана ушла с другом на рыбалку. Там, согласно приговору (есть в распоряжении URA.RU), между ними произошла ссора. Приятель толкнул женщину в воду. После этого они ушли в квартиру, где уже находились двое мужчин.

Светлана начала пить спиртное еще на рыбалке Фото: Размик Закарян © URA.RU

Компания стала распивать спиртные напитки. Один из мужчин — ранее судимый за убийства — начал оскорблять Светлану проституткой. Мужчина пришел в ярость и стал избивать ее. «После этого он достал нож, продемонстрировал на своем теле татуировки и несколько полосовидных шрамов. Он сообщил, что у него на теле столько полос, сколько женщин он убил. Мужчина заявил ей, что она не должна думать о том, чтобы выйти из квартиры живой. А потом велел подойти и резать свои соски. Когда она отказалась, он потушил о ее локоть сигарету, раздел и стал склонять к сексу», — следует из материалов дела.

Светлана пыталась убежать из жилища, но у нее не получалось. Ее заперли в комнате, женщине пришлось раздеться. Иначе ей угрожали убийством. Затем мужчина вонзил нож ей в ногу, пригвоздив ее к полу. Через какое-то время ее повели в спальню, где Светлана потеряла сознание.

Очнувшись, женщина вновь побежала на выход, но путь ей перегородил уголовник. Он схватил Светлану и стал бить ножом. Женщина оттолкнула его, выхватила нож и ранила обидчика. Обнаженная, она выскочила из квартиры и попросила о помощи. Очевидец отдал ей одежду и вызвал полицию.