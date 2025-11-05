Вылет из Самары в Нижневартовск перенесен на час

По данным Gismeteo, в Нижневартовске в настоящий момент -15 градусов. При этом отмечается южный ветер силой до 4 метров в секунду. В справочной службе аэропорта отметили, что рейс задержан по техническим причинам авиакомпании, подробности не сообщаются. Ранее стало известно, что рейс 321 авиакомпании «ЮТэйр» из Ханты-Мансийска в Белоярский задержан по техническим причинам 4 ноября.