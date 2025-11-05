Огонь из-за неисправной проводки унес жизни трех человек в Сургуте

К моменту прибытия огнеборцев здание было полностью охвачено огнем Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) при пожаре площадью 72 квадратных метра 5 ноября в 5:16 в двухэтажном дачном доме погибли женщина и двое детей. Трагедия произошла в ночь на 5 ноября 2025 года. Об этом сообщают на сайте ТАСС.

«Горел двухэтажный дачный дом. Уже через несколько минут к месту вызова прибыли первые подразделения 49-й пожарно-спасательной части. В ходе разведки огнеборцы обнаружили женщину и двоих детей без признаков жизни», — передают на сайте информацию от пресс-службы ГУ МЧС.

Помимо жертв, еще один пострадавший мужчина был спасен пожарными и передан бригаде скорой помощи. К моменту прибытия огнеборцев здание было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли и перекрытий. В ходе разведки звенья газодымозащитной службы обнаружили тела погибших.

МЧС региона предполагает, что причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Все обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели и следователи.