06 января 2020
05 января 2020
04 января 2020

Главные события и люди Урала в 48 кадрах. ФОТОитоги-2019

Битва на сквер, аресты, эмоции политиков и олигархов. Оцените эти моменты еще раз!

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж забора в сквере на Октябрьской площади. Екатеринбург, демонтаж забора
Забор стал главным символом гражданского конфликта в ЕкатеринбургеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

2019-й запомнился столице Урала политическими скандалами от протестов из-за строительства храма и неудачного благоустройства города до истории с «Супрематическим крестом» каллиграфиста Покраса Лампаса и ареста первого замглавы свердловского следкома Михаила Бусылко. Фотокорреспонденты «URA.RU» Владимир Жабриков и Анна Майорова собрали для наших читателей подборку самых ярких снимков прошедшего года.

XXXVI Конференция Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия". Екатеринбург
Весь год мэр Александр Высокинский отбивал атаки оппонентов и доказывал, что он — новый сильный мэр Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Концерт Натальи Орейро. Екатеринбург
Концерт Натальи Орейро в Екатеринбурге
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Церемония памяти жертв Холокоста в Синагоге. Екатеринбург
Церемония памяти жертв Холокоста в синагоге Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил.Свердловская область
Для Евгения Куйвашева 2019 год — экватор второго срока на посту губернатора, период становления новой власти в Екатеринбурге и начала подготовки к Универсиаде
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Интервью с Олегом Чемезовым. Екатеринбург
Новый и самый таинственный член правительства: Сергей Чемезов был назначен в апреле, но его потенциал до сих пор непонятен элитам
Фото: Анна Майорова © URA.RU
КХЛ 2019/2020: ХК "Автомобилист" - ХК "Локомотив". Екатеринбург
Матч КХЛ: ХК «Автомобилист» против ХК «Локомотив»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург
Суд по избранию меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову оставил народного избранника на свободе
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019». Свердловская область, Нижний Тагил
Лидер свердловских единоросов Виктор Шептий на «Лыжне России»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Намаз и PLOV OPEN в мечети Нур-Усман. Екатеринбург
Молебен за строительство соборной мечети в Екатеринбурге
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пожар на ул. Вайнера 9 "А". Екатеринбург
Пожар в доме на пешеходной улице Вайнера в Екатеринбурге
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пресс-конференция Дмитрия Ионина по стрельбе в Камышлове. Екатеринбург
Охолощенный автомат, из которого стрелял во дворе жилого дома депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Расследование этого дела продолжается больше полугода
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Акция «Антикапитализм. Марш бесов». Екатеринбург
Акция «Антикапитализм. Марш бесов» в Екатеринбурге
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Раздача газет "РБК" и "Коммерсантъ" у полицейского главка. Екатеринбург
В Екатеринбурге у здания полицейского главка раздавали редкие экземпляры газет «РБК» и «Коммерсант», которые выступили в защиту журналиста Ивана Голунова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Традиционная первомайская демонстрация. Екатеринбург
Первомайская демонстрация в Екатеринбурге
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первый день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург
Спортсмены-защитники палатки с первым камнем, который должны были заложить в основание храма Святой Екатерины
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Акция против строительства собора святой Екатерины на территории сквера у Театра драмы. Екатеринбург
Полиция и Росгвардия пытаются удержать забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины. Вечером защитникам сквера несколько раз удалось снести его
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Четвертый день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы.Екатеринбург
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на четвертый день протестов из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга вышел к горожанам
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Демонтаж забора в сквере на Октябрьской площади. Екатеринбург
Строители спиливают забор, установленный в сквере вокруг площадки, где планировалось строить храм Святой Екатерины
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Подъем главок с крестами на четыре башенки восстанавливаемого Успенского Собора. Екатеринбург
Подъем главок с крестами башни Успенского собора в Екатеринбурге
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Празднование Дня Воздушно-десантных войск. Екатеринбург
Празднование Дня Воздушно-десантных войск
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Праздничный фейерверк на День Победы. Екатеринбург
Праздничный фейерверк в День Победы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Инженер-изобретатель Александр Быков. Екатеринбург
Кузнец из Екатеринбурга Александр Быков за работой
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Визит Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в городской округ Ирбит. Свердловская область
Полпред Николай Цуканов за рулем мотоцикла «Урал» за заводе в Ирбите
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Качканарского горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). Свердловская область, Качканар
БЕЛАЗ на площадке Качканарского горно-обогатительного комбината
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Качканарского горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). Свердловская область, Качканар
Площадка Качканарского горно-обогатительного комбината
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Изумрудно-бериллиевое месторождение «Мариинский прииск». Свердловская область, поселок Малышева
Изумрудно-бериллиевое месторождение «Мариинский прииск» на Урале
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург
Открытие второго корпуса клиники «УГМК-Здоровье» в Екатеринбурге
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие нового зала музея Владимира Высоцкого. Екатеринбург
Открытие нового зала музея Владимира Высоцкого. На фото: сенатор Эдуард Россель, владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Александр Высокинский в Екатеринбургском метрополитене
Чиновники Екатеринбурга спустились в Екатеринбургский метрополитен
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Встреча экипажа УА с губернатором СО. Екатеринбург
Губернатор Евгений Куйвашев вручает квартиры экипажу «Уральских авиалиний», который посадил самолет в кукурузном поле
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пресс-конференция по аварийной посадке рейса U6178 в Подмосковье. Екатеринбург
Капитан Дамир Юсупов, который посадил аварийный самолет «Уральских авиалиний» на кукурузное поле
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пресс-конференция свердловской облпрокуратуры по делу о гибели группы Дятлова. Екатеринбург
Пресс-конференция свердловской облпрокуратуры по делу о гибели группы Дятлова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил.Свердловская область
Рабочая поездка полпреда Николая Цуканова в Нижний Тагил
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма
Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С. А. Мартиросяна
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург
Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Спустя несколько дней после того, как его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, он покончил жизнь самоубийством
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский
Экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в апелляции заменили срок на условный
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Избрание меры пресечения Михаилу Бусылко. Екатеринбург
Замглавы следкома Свердловской области Михаил Бусылко арестован по подозрению в получении взятки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Мера пресечения Ивану Казанцеву. Екатеринбург
Иван Казанцев обвиняется в убийстве сына — он хлестал его плеткой, закрыв рот ребенка кляпом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Владислав Рябухин выходит на свободу. Свердловская область, Решеты
«Очкарик» Владислав Рябухин, который обвинялся в избиении спортсмена, выходит на свободу
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Дело Сергея Зыкова по митингам 9 сентября. Екатеринбург
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании по делу Сергея Зыкова, которого обвиняют в участии в несанкционированном митинге
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Благотворительный аукцион "Екатерининская ассамблея". Екатеринбург
Благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея»: бард Александр Новиков и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Всероссийский чемпионат по шахматам среди осуждённых в ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Свердловской области. Нижний Тагил
Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных в исправительной колонии №13
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Международный фестиваль EURASIA OPEN 2019. Екатеринбург
Международный фестиваль EURASIA OPEN 2019 в Екатеринбурге
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Покрас Лампас на площади Первой пятилетки, Стенограффия-2019. Екатеринбург
Покрас Лампас создает работу «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Первый прием депутата Государственной Думы от Серовского одномандатного округа Антона Шипулина в Екатеринбурге
Первый прием депутата Государственной Думы от Серовского одномандатного округа Антона Шипулина в Екатеринбурге
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Заседание комитета Законодательного собрания СО по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Екатеринбург
Депутат Вячеслав Вегнер принес на заседание комитета кота
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Александр Высокинский проверяет уборку районов. Екатеринбург
Мэр Александр Высокинский проверяет уборку районов Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Александр Высокинский поздравляет горожан с наступающим Новым годом. Екатеринбург
Мэр Екатеринбурга в костюме Деда Мороза поздравил горожан с Новым годом
Фото: Анна Майорова © URA.RU
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