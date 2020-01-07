Главные события и люди Урала в 48 кадрах. ФОТОитоги-2019

Забор стал главным символом гражданского конфликта в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

2019-й запомнился столице Урала политическими скандалами от протестов из-за строительства храма и неудачного благоустройства города до истории с «Супрематическим крестом» каллиграфиста Покраса Лампаса и ареста первого замглавы свердловского следкома Михаила Бусылко. Фотокорреспонденты «URA.RU» Владимир Жабриков и Анна Майорова собрали для наших читателей подборку самых ярких снимков прошедшего года.

Весь год мэр Александр Высокинский отбивал атаки оппонентов и доказывал, что он — новый сильный мэр Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концерт Натальи Орейро в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Церемония памяти жертв Холокоста в синагоге Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для Евгения Куйвашева 2019 год — экватор второго срока на посту губернатора, период становления новой власти в Екатеринбурге и начала подготовки к Универсиаде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый и самый таинственный член правительства: Сергей Чемезов был назначен в апреле, но его потенциал до сих пор непонятен элитам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Матч КХЛ: ХК «Автомобилист» против ХК «Локомотив» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд по избранию меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову оставил народного избранника на свободе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер свердловских единоросов Виктор Шептий на «Лыжне России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Молебен за строительство соборной мечети в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожар в доме на пешеходной улице Вайнера в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Охолощенный автомат, из которого стрелял во дворе жилого дома депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Расследование этого дела продолжается больше полугода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Акция «Антикапитализм. Марш бесов» в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге у здания полицейского главка раздавали редкие экземпляры газет «РБК» и «Коммерсант», которые выступили в защиту журналиста Ивана Голунова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первомайская демонстрация в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спортсмены-защитники палатки с первым камнем, который должны были заложить в основание храма Святой Екатерины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция и Росгвардия пытаются удержать забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины. Вечером защитникам сквера несколько раз удалось снести его Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на четвертый день протестов из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга вышел к горожанам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строители спиливают забор, установленный в сквере вокруг площадки, где планировалось строить храм Святой Екатерины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подъем главок с крестами башни Успенского собора в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Празднование Дня Воздушно-десантных войск Фото: Анна Майорова © URA.RU

Праздничный фейерверк в День Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кузнец из Екатеринбурга Александр Быков за работой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред Николай Цуканов за рулем мотоцикла «Урал» за заводе в Ирбите Фото: Анна Майорова © URA.RU

БЕЛАЗ на площадке Качканарского горно-обогатительного комбината Фото: Анна Майорова © URA.RU

Площадка Качканарского горно-обогатительного комбината Фото: Анна Майорова © URA.RU

Изумрудно-бериллиевое месторождение «Мариинский прииск» на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Открытие второго корпуса клиники «УГМК-Здоровье» в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Открытие нового зала музея Владимира Высоцкого. На фото: сенатор Эдуард Россель, владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники Екатеринбурга спустились в Екатеринбургский метрополитен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев вручает квартиры экипажу «Уральских авиалиний», который посадил самолет в кукурузном поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Капитан Дамир Юсупов, который посадил аварийный самолет «Уральских авиалиний» на кукурузное поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-конференция свердловской облпрокуратуры по делу о гибели группы Дятлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рабочая поездка полпреда Николая Цуканова в Нижний Тагил Фото: Анна Майорова © URA.RU

Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С. А. Мартиросяна Фото: Анна Майорова © URA.RU

Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Спустя несколько дней после того, как его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, он покончил жизнь самоубийством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в апелляции заменили срок на условный Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замглавы следкома Свердловской области Михаил Бусылко арестован по подозрению в получении взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иван Казанцев обвиняется в убийстве сына — он хлестал его плеткой, закрыв рот ребенка кляпом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Очкарик» Владислав Рябухин, который обвинялся в избиении спортсмена, выходит на свободу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании по делу Сергея Зыкова, которого обвиняют в участии в несанкционированном митинге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея»: бард Александр Новиков и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных в исправительной колонии №13 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Международный фестиваль EURASIA OPEN 2019 в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Покрас Лампас создает работу «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый прием депутата Государственной Думы от Серовского одномандатного округа Антона Шипулина в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Вячеслав Вегнер принес на заседание комитета кота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Александр Высокинский проверяет уборку районов Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU