Главные события и люди Урала в 48 кадрах. ФОТОитоги-2019

Забор стал главным символом гражданского конфликта в Екатеринбурге
2019-й запомнился столице Урала политическими скандалами от протестов из-за строительства храма и неудачного благоустройства города до истории с «Супрематическим крестом» каллиграфиста Покраса Лампаса и ареста первого замглавы свердловского следкома Михаила Бусылко. Фотокорреспонденты «URA.RU» Владимир Жабриков и Анна Майорова собрали для наших читателей подборку самых ярких снимков прошедшего года.
Весь год мэр Александр Высокинский отбивал атаки оппонентов и доказывал, что он — новый сильный мэр Екатеринбурга
Концерт Натальи Орейро в Екатеринбурге
Церемония памяти жертв Холокоста в синагоге Екатеринбурга
Для Евгения Куйвашева 2019 год — экватор второго срока на посту губернатора, период становления новой власти в Екатеринбурге и начала подготовки к Универсиаде
Новый и самый таинственный член правительства: Сергей Чемезов был назначен в апреле, но его потенциал до сих пор непонятен элитам
Матч КХЛ: ХК «Автомобилист» против ХК «Локомотив»
Суд по избранию меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову оставил народного избранника на свободе
Лидер свердловских единоросов Виктор Шептий на «Лыжне России»
Молебен за строительство соборной мечети в Екатеринбурге
Пожар в доме на пешеходной улице Вайнера в Екатеринбурге
Охолощенный автомат, из которого стрелял во дворе жилого дома депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Расследование этого дела продолжается больше полугода
Акция «Антикапитализм. Марш бесов» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге у здания полицейского главка раздавали редкие экземпляры газет «РБК» и «Коммерсант», которые выступили в защиту журналиста Ивана Голунова
Первомайская демонстрация в Екатеринбурге
Спортсмены-защитники палатки с первым камнем, который должны были заложить в основание храма Святой Екатерины
Полиция и Росгвардия пытаются удержать забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины. Вечером защитникам сквера несколько раз удалось снести его
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на четвертый день протестов из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга вышел к горожанам
Строители спиливают забор, установленный в сквере вокруг площадки, где планировалось строить храм Святой Екатерины
Подъем главок с крестами башни Успенского собора в Екатеринбурге
Празднование Дня Воздушно-десантных войск
Праздничный фейерверк в День Победы
Кузнец из Екатеринбурга Александр Быков за работой
Полпред Николай Цуканов за рулем мотоцикла «Урал» за заводе в Ирбите
БЕЛАЗ на площадке Качканарского горно-обогатительного комбината
Площадка Качканарского горно-обогатительного комбината
Изумрудно-бериллиевое месторождение «Мариинский прииск» на Урале
Открытие второго корпуса клиники «УГМК-Здоровье» в Екатеринбурге
Открытие нового зала музея Владимира Высоцкого. На фото: сенатор Эдуард Россель, владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский
Чиновники Екатеринбурга спустились в Екатеринбургский метрополитен
Губернатор Евгений Куйвашев вручает квартиры экипажу «Уральских авиалиний», который посадил самолет в кукурузном поле
Капитан Дамир Юсупов, который посадил аварийный самолет «Уральских авиалиний» на кукурузное поле
Пресс-конференция свердловской облпрокуратуры по делу о гибели группы Дятлова
Рабочая поездка полпреда Николая Цуканова в Нижний Тагил
Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С. А. Мартиросяна
Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Спустя несколько дней после того, как его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, он покончил жизнь самоубийством
Экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в апелляции заменили срок на условный
Замглавы следкома Свердловской области Михаил Бусылко арестован по подозрению в получении взятки
Иван Казанцев обвиняется в убийстве сына — он хлестал его плеткой, закрыв рот ребенка кляпом
«Очкарик» Владислав Рябухин, который обвинялся в избиении спортсмена, выходит на свободу
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании по делу Сергея Зыкова, которого обвиняют в участии в несанкционированном митинге
Благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея»: бард Александр Новиков и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский
Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных в исправительной колонии №13
Международный фестиваль EURASIA OPEN 2019 в Екатеринбурге
Покрас Лампас создает работу «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки
Первый прием депутата Государственной Думы от Серовского одномандатного округа Антона Шипулина в Екатеринбурге
Депутат Вячеслав Вегнер принес на заседание комитета кота
Мэр Александр Высокинский проверяет уборку районов Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга в костюме Деда Мороза поздравил горожан с Новым годом