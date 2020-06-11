Инсайды ХМАО: чиновники симулируют болезнь

ХМАО живет так, будто карантина уже нет (а его отменят не так скоро). Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует поездки в мцниципалитеты. Один из мэров нарушает карантин. Чиновники готовятся к голосованию за Конституцию, но пока терпят фиаско. Также в свежих «Инсайдах»: предвыборные скандалы в «Единой России» и история о провале крупного инвестпроекта.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Губернатора пытаются отговорить от командировок
Инсайдер в окружном правительстве рассказывает, что губернатора ХМАО Наталью Комарову пытаются отговорить от командировок за пределы Ханты-Мансийска. Все из-за новостей о том, что главы муниципальных образований, несмотря принимаемые меры безопасности, заболевают коронавирусом (как глава Нефтеюганска) или вошли в круг контактных (как глава Сургутского района). «Здоровье Натальи Комаровой как главы региона, конечно же, предмет контроля. Да и сама она понимает, что заболеть ей никак нельзя, поэтому, вполне возможно, в ближайшее время и без того нечастые выезды губернатора в муниципальные образования станут еще более редкими. На якобы этом настаивает ее окружение», — заключает инсайдер.
Мэры не знают, что делать с COVID-диссидентами
По слухам, главам муниципальных образований направлены указания ужесточить контроль за соблюдением горожанами масочного режима и других анти-коронавирусных рекомендаций, но те понятия не имеют, что с этим делать. «Штрафовать всех поголовно? Никто не может на это решиться, потому что нагнетать негативные настроения они считают опасным. А никакие меры мягкого убеждения кажется не действуют. Все уповают только на погоду и ждут, когда она испортится, чтобы горожане снова разбрелись по квартирам и не разносили коронавирус», — говорит слухач.
Чиновники в ХМАО работают из последних сил
Слухмейкер рассказывает, что устали от войны с коронавирусом не только главы муниципалитетов, но и чиновники в окружном правительстве. Правда у последних другой повод. «Из-за того, что отпуска всех чиновников регионального правительства отменили или перенесли на неопределенный срок, отдельные бюрократы натурально симулируют болезни и отпрашиваются на пару дней „отлежаться“», — рассказывает слухмейкер. По словам информатора, любопытно потом наблюдать за соцсетями таких «болеющих» чиновников.
В ХМАО не собираются продлевать карантин
Поговаривают, что губернатор Югры Наталья Комарова 23 июня собирается отменять режим самоизоляции в регионе. В противном случае, под угрозой может оказаться проведение голосования по обновлению Конституции. Перед Ханты-Мансийским округом по-прежнему стоит задача обеспечить явку в 60% от числа избирателей. Это высокая планка для региона и в обычное время, не говоря уже про нынешнюю ситуацию. «Если людям не продемонстрировать, что эпидобстановка в округе меняется в лучшую сторону, то югорчане просто испугаются идти на избирательные участки. Так что нужно приложить максимум усилий, чтобы к концу июня в ХМАО заболеваемость COVID-19 пошла на спад», — шепчутся в кулуарах чиновники.
Чиновники из ХМАО не могут найти палатки для голосования по Конституции
Говорят, что в муниципалитетах ХМАО уже сбились с ног в поисках палаток для развертывания мобильных избирательных участков для голосования по обновлению Конституции. Такая задача появилась недавно, и в мэриях большинства городов и районов Югры не были к ней готовы. «А если учесть, что поисками палаток и навесов озабочены и другие российские регионы, то товар быстро перешел в категорию дефицитных. Не исключено, что для проведения голосования придется изготовлять какие-то самодельные шатры», — обсуждают слухачи.
Глава Сургутского района рискует получить выговор от губернатора
В политическом истеблишменте поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой может получить выговор от губернатора Югры Натальи Комаровой из-за того, что допустил контакт с зараженным COVID-19. Глава региона на заседании оперативного штаба после того, как стало известно о ситуации в мэрии Нефтеюганска, дала сигнал главам муниципалитетов о том, чтобы они были максимально осторожны в это время.
«Трубецкой, несмотря на все рекомендации, продолжил поездки по району. А нужно понимать, что муниципалитет — лидер по числу больных с коронавирусом. В среду днем Трубецкой был с инспекцией в поселке Белый Яр, а вечером написал в соцсетях, что контактировал с человеком, заболевшим COVID-19. Глава района, конечно, известен своими ковид-диссидентскими взглядами, но себя-то бы мог и поберечь», — обсуждают злые языки.
Главу Советского обвинили в лицемерии
В политтусовке обсуждают демарш главы Советского Александра Жукова, который отказался от участия в праймериз «Единой России». Политик собирается идти на осенние выборы мэра в качестве самовыдвиженца, чтобы соответствовать имиджу народного кандидата. Однако у злопыхателей этот жест вызвал лишь усмешку. «В Советском ни для кого не секрет, что Жуков является членом партии „Единая Россия“. Выходить из нее он не собирается, так что к чему все эти красивые слова? Может быть он просто понимал, что на этот раз он просто не получил бы поддержку от однопартийцев и поэтому решил не участвовать в праймериз», — шепчутся злые языки.
Сургутский предприниматель отказывается работать с властью из-за коронавируса
Ходят слухи, что предприниматель и депутат Василий Птицын решил отказаться от концессии по обустройству парка культуры и отдыха на окраине Сургута, в районе Черного мыса. Бизнесмен заявляет, что у его компании «Строительный консалтинг» изменились приоритеты из-за последствий пандемии коронавируса и теперь этот проект перестал быть для него рентабельным. «Птицын в свое время активно попиарился на обещания построить лучший в Югре парк аттракционов. А теперь соскакивает с этой темы. Зато проявляет интерес к строительству школы в 5 А микрорайоне Сургута. Интересно, насколько серьезно после случившегося отнесутся к его словам власти?» — обсуждают слухмейкеры.
Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «