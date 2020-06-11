Инсайды ХМАО: чиновники симулируют болезнь

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ХМАО живет так, будто карантина уже нет (а его отменят не так скоро). Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует поездки в мцниципалитеты. Один из мэров нарушает карантин. Чиновники готовятся к голосованию за Конституцию, но пока терпят фиаско. Также в свежих «Инсайдах»: предвыборные скандалы в «Единой России» и история о провале крупного инвестпроекта.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатора пытаются отговорить от командировок

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдер в окружном правительстве рассказывает, что губернатора ХМАО Наталью Комарову пытаются отговорить от командировок за пределы Ханты-Мансийска. Все из-за новостей о том, что главы муниципальных образований, несмотря принимаемые меры безопасности, заболевают коронавирусом (как глава Нефтеюганска) или вошли в круг контактных (как глава Сургутского района). «Здоровье Натальи Комаровой как главы региона, конечно же, предмет контроля. Да и сама она понимает, что заболеть ей никак нельзя, поэтому, вполне возможно, в ближайшее время и без того нечастые выезды губернатора в муниципальные образования станут еще более редкими. На якобы этом настаивает ее окружение», — заключает инсайдер.

Мэры не знают, что делать с COVID-диссидентами

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, главам муниципальных образований направлены указания ужесточить контроль за соблюдением горожанами масочного режима и других анти-коронавирусных рекомендаций, но те понятия не имеют, что с этим делать. «Штрафовать всех поголовно? Никто не может на это решиться, потому что нагнетать негативные настроения они считают опасным. А никакие меры мягкого убеждения кажется не действуют. Все уповают только на погоду и ждут, когда она испортится, чтобы горожане снова разбрелись по квартирам и не разносили коронавирус», — говорит слухач.

Чиновники в ХМАО работают из последних сил

Слухмейкер рассказывает, что устали от войны с коронавирусом не только главы муниципалитетов, но и чиновники в окружном правительстве. Правда у последних другой повод. «Из-за того, что отпуска всех чиновников регионального правительства отменили или перенесли на неопределенный срок, отдельные бюрократы натурально симулируют болезни и отпрашиваются на пару дней „отлежаться“», — рассказывает слухмейкер. По словам информатора, любопытно потом наблюдать за соцсетями таких «болеющих» чиновников.

В ХМАО не собираются продлевать карантин

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Поговаривают, что губернатор Югры Наталья Комарова 23 июня собирается отменять режим самоизоляции в регионе. В противном случае, под угрозой может оказаться проведение голосования по обновлению Конституции. Перед Ханты-Мансийским округом по-прежнему стоит задача обеспечить явку в 60% от числа избирателей. Это высокая планка для региона и в обычное время, не говоря уже про нынешнюю ситуацию. «Если людям не продемонстрировать, что эпидобстановка в округе меняется в лучшую сторону, то югорчане просто испугаются идти на избирательные участки. Так что нужно приложить максимум усилий, чтобы к концу июня в ХМАО заболеваемость COVID-19 пошла на спад», — шепчутся в кулуарах чиновники.

Чиновники из ХМАО не могут найти палатки для голосования по Конституции

Говорят, что в муниципалитетах ХМАО уже сбились с ног в поисках палаток для развертывания мобильных избирательных участков для голосования по обновлению Конституции. Такая задача появилась недавно, и в мэриях большинства городов и районов Югры не были к ней готовы. «А если учесть, что поисками палаток и навесов озабочены и другие российские регионы, то товар быстро перешел в категорию дефицитных. Не исключено, что для проведения голосования придется изготовлять какие-то самодельные шатры», — обсуждают слухачи.

Глава Сургутского района рискует получить выговор от губернатора

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В политическом истеблишменте поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой может получить выговор от губернатора Югры Натальи Комаровой из-за того, что допустил контакт с зараженным COVID-19. Глава региона на заседании оперативного штаба после того, как стало известно о ситуации в мэрии Нефтеюганска, дала сигнал главам муниципалитетов о том, чтобы они были максимально осторожны в это время.

«Трубецкой, несмотря на все рекомендации, продолжил поездки по району. А нужно понимать, что муниципалитет — лидер по числу больных с коронавирусом. В среду днем Трубецкой был с инспекцией в поселке Белый Яр, а вечером написал в соцсетях, что контактировал с человеком, заболевшим COVID-19. Глава района, конечно, известен своими ковид-диссидентскими взглядами, но себя-то бы мог и поберечь», — обсуждают злые языки.

Главу Советского обвинили в лицемерии

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В политтусовке обсуждают демарш главы Советского Александра Жукова, который отказался от участия в праймериз «Единой России». Политик собирается идти на осенние выборы мэра в качестве самовыдвиженца, чтобы соответствовать имиджу народного кандидата. Однако у злопыхателей этот жест вызвал лишь усмешку. «В Советском ни для кого не секрет, что Жуков является членом партии „Единая Россия“. Выходить из нее он не собирается, так что к чему все эти красивые слова? Может быть он просто понимал, что на этот раз он просто не получил бы поддержку от однопартийцев и поэтому решил не участвовать в праймериз», — шепчутся злые языки.

Сургутский предприниматель отказывается работать с властью из-за коронавируса

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ходят слухи, что предприниматель и депутат Василий Птицын решил отказаться от концессии по обустройству парка культуры и отдыха на окраине Сургута, в районе Черного мыса. Бизнесмен заявляет, что у его компании «Строительный консалтинг» изменились приоритеты из-за последствий пандемии коронавируса и теперь этот проект перестал быть для него рентабельным. «Птицын в свое время активно попиарился на обещания построить лучший в Югре парк аттракционов. А теперь соскакивает с этой темы. Зато проявляет интерес к строительству школы в 5 А микрорайоне Сургута. Интересно, насколько серьезно после случившегося отнесутся к его словам власти?» — обсуждают слухмейкеры.

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