Инсайды ЯНАО: готовится смена сенатора

Отдых ямальца-2020 Коллаж: URA.RU

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз теряет соратников из-за коронавируса, а мэра-махинатора от увольнения спасает могущественный покровитель. Еще в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете о грядущем громком назначении, рисковой затее ямальского правительства и новой амбиции губернатора Артюхова.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор подыскивает своего сенатора

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во властных кругах поговаривают, что губернатор Дмитрий Артюхов задумал сменить ямальского члена Совфеда Александра Ермакова на своего ставленника. 64-летний сенатор ушел в парламент еще при Дмитрии Кобылкине, и Артюхов ждет момента, чтобы избавиться от креатуры предшественника. «Учитывая, что на днях Ермаков получил почетный орден от президента, его уход все ближе. Знак, что пора на пенсию, ему уже подали», — рассуждают инсайдеры.

В Совфеде, как говорят слухачи, уже есть один человек губернатора — Елена Зленко, второй ямальский сенатор. Но она — член команды предыдущего губернатора Дмитрия Кобылкина, и Дмитрий Артюхов, сомневающийся в ее лояльности, подыскивает своего представителя в Совфеде. По слухам, им может стать первый замгубернатора Алексей Ситников, который сейчас баллотируется в окружное заксобрание.

Скандального мэра спасает влиятельный покровитель

Шепчутся, что глава села Гыда Олег Шабалин, которого постоянно ловят на махинациях с закупками, остается в своем кресле благодаря могущественному заступнику. «Единственный лояльный Шабалину человек — местный бизнесмен Майрбек Докаев, его близкий знакомый и фактически покровитель, — знает источник. — Если бы не его влияние, глава давно бы погряз в проблемах».

Как замечают инсайдеры, у Докаева есть и корыстный интерес. Каждый раз он спасает Шабалина, которого постоянно держит на прицеле прокуратура, чтобы и дальше выбивать у мэрии контракты на ремонт дорог.

Чиновники отвернулись от главы Нового Уренгоя

Фото: Елена Федорова © URA.RU

Сплетничают, что приход в Новый Уренгой замгубернатора Андрея Воронова в качестве главы городского оперштаба заставил местных чиновников метаться меж двух огней. Функционеры догадываются, что Воронов — возможный сменщик мэра Ивана Костогриза, и пытаются понять, кому из них сейчас выгоднее показывать свою лояльность. «Большинство на стороне Воронова», — ехидно подмечают инсайдеры.

В пользу замгубернатора, уверены слухачи, говорят его возраст и грядущая ротация мэров на Ямале. «Костогризу приготовят место в заксобрании — он, конечно, согласится. Тогда Воронов начнет перетасовывать команду [мэрии Нового Уренгоя], и демонстрировать ему преданность будет уже поздно», — прикидывает собеседник в газовой столице. Среди чиновников, по его свидетельству, уже даже появились зачинщики, которые открыто осуждают предателей Костогриза.

Дорогостоящему проекту властей пророчат крах

В коридорах правительства болтают, что идея окружных властей создать туристический кластер на Полярном Урале вызвала скепсис у профильных чиновников. Кураторы внутреннего туризма уже не раз обожглись на подобных затеях, и к очередному провалу они не готовы. «Ярчайший пример — база „Ямалкан“, которую сейчас не знают, кому продать. Столько денег уже потрачено, а итог всегда один — в округ приезжают работать, но не отдыхать», — качают головой инсайдеры.

Понимая масштабные затраты, власти ЯНАО рассчитывают на помощь из федерального центра. Но, ожидают слухачи, даже если финансовая подмога придет, бюджетные деньги будут потрачены впустую. «Качесвенную инфраструктуру придется ждать несколько лет, — прогнозируют источники. — За это время снова все закроется».

Чиновник-изгой жаждет отставки мэра Салехарда

Фото: Василий Гришин © URA.RU

Ходят слухи, что бывший директор «Салехарддорстроя» Раиф Казиев, уволенный мэром окружной столицы Алексеем Титовским за регулярные провалы, мечтает вернуться в Салехард. Источники в городе судачат, что Казиев, буквально изгнанный Титовским из столицы, не сможет найти там работу, пока глава не покинет свой пост. «Казиев все-таки нашел чиновничью работу в Лабытнанги, но всем сердцем ждет, что Титовский где-нибудь оступится и будет уволен. Неприязнь обоих настолько острая, что в одном городе им не работать», — усмехаются сплетники.

Резонансные обыски напугали ямальских журналистов

Говорят, что обыски в мэрии Шурышкарского района переполошили местные СМИ. Районные медиа, как шепчутся во властных кругах, оказались в оцепенении из-за двух страхов — написать об обысках лишнего и остаться без финансирования мэрии. «В итоге все районные СМИ просто проигнорировали скандал, как не было его. Без отмашки из администрации они точно не готовы говорить об обыске — к чему рисковать?» — злорадствует собеседник.

По наблюдению инсайдеров, сильнее других переживало руководство телеканала «ТРВ-Мужи». Холдинг обслуживает интересы главы района Андрея Головина, и будущее канала зависит напрямую от судьбы мэра.

Новый начальник ямальского Росреестра собирает чемоданы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Близкие к правительству ЯНАО источники рассказывают, что будущий глава окружного Росреестра Михаил Кириллов прибывает в регион уже на следующей неделе. «В Салехард из Екатеринбурга он приедет 27 июля», — уточняют слухмейкеры. Говорят, чиновников реестра уже подготовили к знакомству с новым начальником — окружные власти делают все, чтобы Кириллов не пошел по коррупционному пути своих предшественников.

Ямальские ученые не боятся COVID

Источники в Салехарде поговаривают, что руководство Научного центра изучения Арктики, где в июне коронавирусом переболел сотрудник экономического отдела, продолжает пренебрегать всеми правилами безопасности. В организации по-прежнему не замеряют температуру работников и даже не заставляют носить маски. «Ни дезинфекции, ни жесткого контроля, ни разъяснительной работы. Если бы в июне была вспышка, они бы сейчас вели себя иначе. Повторения хотят что ли?» — негодуют слухачи.

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