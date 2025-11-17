Когда жителям Тюмени ждать семейство легендарных белых медведей
В этом году знаменитые медведи посетят два города Тюменской области
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмень в этом году семейство Белых медведей СУЭНКО в честь празднования Нового года прибудет 27 ноября. Об этом власти региона сообщили в соцсети.
«Белые медведи СУЭНКО разместятся в двух городах Тюменской области. Новогодние арт-объекты совершат путешествие по главных улицам. Торжественное открытие запланировано в Тюмени 27 ноября», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона.
Также белые медведи посетят и Тобольск. Жителям города стоит их ждать на главной площади 2 декабря.
