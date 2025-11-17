Логотип РИА URA.RU
У мэра появился конкурент: в Кишерти развернулась борьба за кресло главы округа

В конкурсе на пост мэра Кишерти примут участие два кандидата
18 ноября 2025 в 01:01
Наталья Колобова руководит Кишертским округом с декабря 2020 года

Наталья Колобова руководит Кишертским округом с декабря 2020 года

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кишертском округе Пермского края определились два кандидата на пост руководителя муниципалитета. По данным журналистов, прием документов от претендентов завершился 17 ноября.

«Заявки на участие в конкурсе подали начальник управления экономики Кишертского округа Оксана Кобякова и глава окружной администрации Наталья Колобова. Конкурс-испытание, на котором кандидаты представят свои программы по развитию территории, пройдет 25 ноября», — передает газета «Звезда».

Теперь кандидатам предстоит продемонстрировать свои профессиональные качества и представить планы по развитию округа. Победитель конкурса будет определяться по результатам оценки и ответов кандидатов на вопросы комиссии.

В Прикамье продолжается процесс отбора кандидатов на посты глав муниципалитетов. URA.RU уже писало, что ранее были объявлены конкурсы в Чердынском и Карагайском округах. А в гонке за кресло мэра Нытвы остались два кандидата из шести.

