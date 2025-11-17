На челябинских деревьях набухли почки в ноябре

«Ноябрь, говорите? А на Дальней Даче, что под Кыштымом (провела там четыре дня по работе), набухают почки, распускаются листочки и цветочки. Вот вчерашние фотографии. Сама бы не увидела — ни за что бы не поверила», — пишет Елена В. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте», прикреписв соответствующие снимки.