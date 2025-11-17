На челябинских деревьях набухли почки в ноябре
Набухание почек - несвойственное для осени явление (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Челябинской области в ноябре зафиксировано аномальное пробуждение природы — на растениях набухают почки, распускаются листья и цветы. Об этом сообщили пользователи тематического сообщества.
«Ноябрь, говорите? А на Дальней Даче, что под Кыштымом (провела там четыре дня по работе), набухают почки, распускаются листочки и цветочки. Вот вчерашние фотографии. Сама бы не увидела — ни за что бы не поверила», — пишет Елена В. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте», прикреписв соответствующие снимки.
Виктория В. из Челябинска также подтвердила наблюдения. Она сообщила, что у растущей возле дома сирени набухли почки, а в саду ее знакомых зацвела вишня. Написанное она проиллюстрировала фотографией.
Необычное поведение растений может быть связано с нестандартными погодными условиями. В регионе прогнозируется аномальное тепло.
