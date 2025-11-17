Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Мэр выступил с заявлением на фоне угроз первоуральца взорвать дом

Мэр Первоуральска Кабец: жильцы дома на Малышева 8 эвакуированы, дом оцеплен
17 ноября 2025 в 23:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На Малышева работают бойцы ОМОНа

На Малышева работают бойцы ОМОНа

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Мэр Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец заявил, что жители дома №8 на Малышева, где мужчина взял заложников и угрожает взорвать гранату, эвакуировали. Все они находятся в полной безопасности.

«Все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности. На месте работают все силовые и оперативные службы, дом оцеплен. Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять официальной информации», — написал Кабец в своем telegram-канале.

Как ранее сообщало URA.RU, вечером 17 ноября 52-летний житель одной из квартир на Малышева, 8 в Первоуральске взял в заложники, по предварительным данным, жену и ребенка, и угрожал взорвать гранату. На место съехались бойцы СОБР и ОМОН, силовики ведут переговоры с дебоширом. URA.RU следит за ЧП в режиме онлайн.

Материал из сюжета:

Первоуралец угрожает взорвать дом, у него заложники

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал