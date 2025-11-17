Мэр выступил с заявлением на фоне угроз первоуральца взорвать дом

На Малышева работают бойцы ОМОНа Фото: Роман Наумов © URA.RU

Мэр Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец заявил, что жители дома №8 на Малышева, где мужчина взял заложников и угрожает взорвать гранату, эвакуировали. Все они находятся в полной безопасности.

«Все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности. На месте работают все силовые и оперативные службы, дом оцеплен. Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять официальной информации», — написал Кабец в своем telegram-канале.