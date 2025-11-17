Пермская мэрия требует снести АЗС на улице Подлесной
По мнению властей, построенный с нарушениями объект создает потенциальную угрозу жизни и здоровью пермяков (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Администрация Дзержинского района Перми подала в суд на собственника АЗС по улице Подлесной, 55, требуя признать постройку самовольной и снести ее. Прикамский арбитраж принял иск к производству 10 ноября. Ответчиком выступает ООО «Вес», зарегистрированное в Сочи, указано в сводной картотеке дел.
«По заявлению властей, объект не соответствует необходимым требованиям. Истец указал, что собственник не выполнил обязанности по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными параметрами. Соответствующее заявление было направлено в суд 6 ноября», — написано в судебных материалах.
Нежилое одноэтажное здание, общая площадь которого составляет приблизительно 165 квадратных метров, частично находится на территории земельных участков, расположенных по адресам: улица Подлесная, дома 53 и 55. Если иск будет удовлетворен, ответчик обязан будет демонтировать сооружение в течение 90 календарных дней после того, как решение суда вступит в законную силу.
Кроме того, администрация настаивает на судебной неустойке в размере 15 тысяч рублей за каждый день задержки демонтажа. Суд одобрил просьбу истца о введении обеспечительных мер — теперь Росреестр не вправе осуществлять государственную регистрацию сделок по спорному земельному участку и постройками, а также вносить изменения в Единый государственный реестр недвижимости. Дело будет рассмотрено 10 декабря.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!