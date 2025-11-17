Логотип РИА URA.RU
«Брали штурмом»: задержан свердловчанин, угрожавший взорвать квартиру с заложниками. Видео

Задержан свердловчанин, угрожавший взорвать квартиру с заложниками
17 ноября 2025 в 23:48
Квартиру на Малышева, 8 брали штурмом (архивное фото)

Квартиру на Малышева, 8 брали штурмом (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) задержан дебошир, который взял заложников и угрожал взорвать квартиру. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Квартиру брали штурмом. Мужчину посадили в машину военной полиции и увезли», — поделился собеседник.

Перед этим силовики вели с ним переговоры. На них пригласили и мать мужчины. Нарушитель спокойствия — 52-летний местный житель, ранее у него уже были проблемы с законом. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все новости по теме URA.RU собирает в режиме онлайн.

