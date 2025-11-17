Адвокат рассказала, что грозит свердловчанину, грозившемуся взорвать дом в Первоуральске

Дебошир уже задержан, вскоре ему будет предъявлено обвинение Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителю Первоуральска (Свердловская область) грозит до 20 лет тюрьмы за угрозы взорвать дом и взятие заложников. Об этом URA.RU рассказала адвокат Юлия Бакун.

«Мужчине грозит строгая уголовная ответственность по целому ряду статей УК РФ. Основное обвинение — ст. 206 УК РФ („Захват заложников“). Уже сам факт удержания людей, особенно несовершеннолетнего (если он был в момент ЧП в квартире), карается лишением свободы на срок до 15 лет в зависимости от наличия квалифицирующих признаков», — сообщила адвокат.

Также дополнительно мужчине могут быть вменены статьи 205 и 222.1 УК РФ — «Угроза совершения взрыва» (от 10 до 20 лет) и «Незаконное хранение оружия» (до 8 лет). «Следствие и в дальнейшем суд будет рассматривать все эпизоды по совокупности, что означает сложение сроков», — отметила адвокат.

Продолжение после рекламы

По ее словам, если в результате действий мужчины не выявят пострадавших, срок лишения свободы все равно будет очень значительным. Любой вред здоровью заложников автоматически ужесточит обвинение.

ЧП произошло вечером 18 ноября в Первоуральске. Мужчина заперся в квартире, взяв в заложники женщину и ребенка, угрожая при этом взорвать гранату. На место съехались сотрудники МВД, Росгвардии, СОБРа и ОМОНа.