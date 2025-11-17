Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Адвокат рассказала, что грозит свердловчанину, грозившемуся взорвать дом в Первоуральске

Мужчине, угрожавшему взорвать дом в Первоуральске, грозит значительный срок
18 ноября 2025 в 00:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дебошир уже задержан, вскоре ему будет предъявлено обвинение

Дебошир уже задержан, вскоре ему будет предъявлено обвинение

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителю Первоуральска (Свердловская область) грозит до 20 лет тюрьмы за угрозы взорвать дом и взятие заложников. Об этом URA.RU рассказала адвокат Юлия Бакун.

«Мужчине грозит строгая уголовная ответственность по целому ряду статей УК РФ. Основное обвинение — ст. 206 УК РФ („Захват заложников“). Уже сам факт удержания людей, особенно несовершеннолетнего (если он был в момент ЧП в квартире), карается лишением свободы на срок до 15 лет в зависимости от наличия квалифицирующих признаков», — сообщила адвокат.

Также дополнительно мужчине могут быть вменены статьи 205 и 222.1 УК РФ — «Угроза совершения взрыва» (от 10 до 20 лет) и «Незаконное хранение оружия» (до 8 лет). «Следствие и в дальнейшем суд будет рассматривать все эпизоды по совокупности, что означает сложение сроков», — отметила адвокат.

Продолжение после рекламы

По ее словам, если в результате действий мужчины не выявят пострадавших, срок лишения свободы все равно будет очень значительным. Любой вред здоровью заложников автоматически ужесточит обвинение.

ЧП произошло вечером 18 ноября в Первоуральске. Мужчина заперся в квартире, взяв в заложники женщину и ребенка, угрожая при этом взорвать гранату. На место съехались сотрудники МВД, Росгвардии, СОБРа и ОМОНа.

Сейчас мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Все новости по теме URA.RU собирает в режиме онлайн.

Материал из сюжета:

Первоуралец угрожает взорвать дом, у него заложники

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал